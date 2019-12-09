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Pasaport harçları 2020 yılında ne kadar oldu yeni zam

2020 yılı için pasaport harç fiyatlarına zam geliyor. Peki 6 aylık ile 10 yıllık arasında değişen pasaport fiyatları 2020 yılında ne kadar olacak, pasaport defter bedeli kaç para oldu?

2020 yılı ile birlikte zam haberleri de bir bir geliyor. Bunlardan biri de binlerce vatandaşın cebini etkileyecek pasaport harç zamları oldu. Peki 6 ay ile 14 yıl arasında değişen pasaport harcı ücretleri kaç para oldu. 2019 yılında 1 yıllık pasaport harcı 248.45 lira iken 2020 yılında bu ücret304.5 lira olacak.  1

PASAPORT BAŞVURU İŞLEMLERİNDE YENİ DÖNEM: Pasaport ve sürücü belgeleri 2 Nisan'dan itibaren nüfus müdürlüklerinden veriliyor. Nüfus müdürlüklerine verilen fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli olacak. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek.

RANDEVU ADRESİ: Vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdiği fotoğraf ve parmak izinin tüm işlemler için geçerli olacağı belirtildi. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden  veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için kolayca randevu  alabilecek.

UCRETLER BANKA ŞUBESİNE YATIRILACAK: Kart ücretleri ile harç ve defter bedellerini banka şubelerine yatıran vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdikleri fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli kabul ediliyor.

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