2020 asgari ücret ne kadar olacak Türk İş resti çekti! 2 bin 578 liranın altında olursa...

Asgari Ücret Komisyonu yarın toplanıyor. 2020 asgari ücret ne olacak sorusu cevabını buluyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay teklif 2 bin 578 liranın altında olursa toplantılara katılmayacağız açıklamasında bulundu.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Daha çok, daha kaliteli, daha güzel üretelim ama ürettiğimizden biz de en azından nefes alacak asgari ücret alalım. Talebimiz bu." dedi.

Türk-İş Sakarya İl Temsilcisi Cemal Yaman ve beraberindekilerle Adapazarı ilçesinde faaliyet gösteren Türkiye Vagon Sanayi AŞ'yi (TÜVASAŞ) ziyaret eden Atalay, fabrikayı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Yarın saat 14.00'te toplanıp görüşme yapacağız

Daha sonra gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarına devam ettiğini belirterek, tarafların yarın saat 14.00'te toplanıp görüşme yapacağını aktardı.

Bunun altında bir şey bizim için olumlu olmaz

Komisyonun, DİSK ve Hak-İş başkanlarının kanaatini alacağını belirten Atalay, "Ona göre bir yol haritası izleyecekler. Türk-İş olarak 10 gün evvel ifadem şuydu; 'Elimizde bir veri var, açlık sınırı, yoksulluk sınırı, bir de yaşam maliyeti var. Dedik ki yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Bunun altında bir şey bizim için olumlu olmaz.

Müspet bir şey olursa olmazsa toplantıya katılmayacaklar

Bunun altına 'evet' demeyiz. Bunun üstünde bir rakamı bulurlarsa DİSK ve Hak-İş'le oturup konuşsunlar, bizim komisyon da rakamı bize getirsin. Ay sonuna kadar komisyon, DİSK ve Hak-İş'in temsilcileriyle beraber çalışacak, dediğim noktalarda müspet bir şey olursa benimle konuşacaklar, olmazsa toplantıya katılmayacaklar." diye konuştu.

Rakamla ilgili konuşmak için evvela bu rakamı denemek lazım

Atalay, asgari ücretin artırılmasına karşı çıkan bazı işverenlere de tepki göstererek, şunları kaydetti: "Bu parayı onlara verelim bir kere, 1-2 ay denesinler, hep beraber deneyelim. Bununla geçiniyorsa hep beraber susalım, geçinmiyorsa hiç konuşmayalım. Zaman zaman laf eden bakanlar da var. Desinler ki 'Bu paranın az olduğunu biliyoruz, imkanımız varsa vereceğiz, imkanımız olmasa da kısa zamanda vereceğiz.' En azından böyle bir laf desen ne zararı var ki? Yok, 'Batarız, çıkarız.' Rakam ortada. Bu rakamla ilgili konuşmak için evvela bu rakamı denemek lazım. Kapatsınlar 1 ay hepsini, ben de dahil olmak üzere geçiniyor mu, geçinmiyor mu bir görelim bakalım. Kimse batmasın. Daha çok, daha kaliteli, daha güzel üretelim ama ürettiğimizden biz de en azından nefes alacak asgari ücret alalım. Talebimiz bu."