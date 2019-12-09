Alex de Souza: Umarım bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olurum

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, 'Fenerbahçe'ye ne zaman dönüyorsun?' sorusuna ''Ne zaman çağrılırsam gelirim. Kurslarıma devam edeceğim. 2021'de belgemi elime aldıktan sonra hayat neler getirecek göreceğiz." şeklinde yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Alex de Souza, kendisine hediye edilen 10 numaralı Türkiye formasını sırtına geçirdi.

''Cruzero 2. lige düştü ancak Coritiba 1. lige çıktı''

Ülkesi takımlarından ve eski kulübü Cruzerio'nun küme düşmesinden dolayı üzüldüğünü dile getirerek sözlerine başlayan Alex de Souza, "Benim desteğim her zaman daha önce oynadığım çalıştığım takımlarla birlikte. Desteğim dün gece onlarla birlikteydi; ancak maalesef olmadı. Cruzero 2. lige düştü ancak yaşadığım şehrin takımı Coritiba 1. lige çıktı." dedi.

''Ne zaman çağrılırsam gelirim''

Efsane kaptan, "Teknik direktör olmaya artık çok sıcağım. 'Fenerbahçe'ye ne zaman dönüyorsun?' diye sorarsanız, bunun yanıtını ben veremem. Ne zaman çağrılırsam gelirim. Kurslarıma devam edeceğim. 2021'de belgemi elime aldıktan sonra hayat neler getirecek göreceğiz." dedi.

''Fenerbahçe'den bu takdir sunulursa benim için gurur olur''

''Teknik direktörlük ve sahalara dönme fikri benim için sıcak'' diyen Alex de Souza, ''Fenerbahçe'nin bir başkanı ve yönetimi var. Teknik direktörlük ve sahalara dönme fikri benim için sıcak. Bunun için bir süreç var. Benim istememle olmaz, Fenerbahçe'den bu takdir sunulursa benim için gurur olur." ifadelerini kullandı.





''Fenerbahçe ile bir temasım olmayacak''

İstanbul'a Fenerbahçe için gelmediğinin altını çizen Alex, ''Buraya geliş amacım sağlık vesilesiyle. Dostlarımla vakit geçirmeye geldim. Fenerbahçe ile bir temasım olmayacak.'' ifadelerini kullandı.

"Jübile mi? Hala orada mıyız?''

Jübile sorusuna yanıt veren Alex de Souza, "Jübile mi? Hala orada mıyız? (Gülerek). Oğlum neredeyse 18 yaşına geldi. 7 Aralık 2014'de futbolu bıraktım benim açımdan Fenerbahçe'de jübile veya veda planı şu anlık yok." dedi.

Alex de Souza, kendisine hediye edilen 10 numaralı Türkiye formasını sırtına geçirdi.



''Ali Koç ile oturup konuşma fırsatımız oldu''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ikili ilişkilerinin iyi olduğunu belirten Alex, ''Almanya'daki Audi Cup'ta da görüştük. Ali Koç ile Almanya'da oturup konuşma fırsatımız oldu kendi fikirlerimi her zaman için görüşüyorum fakat Fenerbahçe'nin transfer komitesi için scouting ekibi için bir akıl vermiş ligin olmadı. Fenerbahçe'nin transfer komitesi ve scouting sistemiyle ilgili herhangi bir bağım yok. Fenerbahçe'nin bunlarla ilgilenen profesyonelleri var. Fikir veriyorum ama hiçbir işin içinde bulunmadım." ifadelerini kullandı.

Falcao sorusu

Falcao ile ilgili yöneltilen soruya da yanıt veren Alex, ''Falcao kariyeri başarılarla dolu. Kendisinden beklenti olması normal. Ama Fenerbahçe'ye gelenlerin benimle, Galatasaray'a gelenlerin Hagi ile kıyaslanmasının bu oyunculara haksızlık olduğunu düşünüyorum. Karşılaştırmak haksızlık.'' dedi.