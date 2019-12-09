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Maltepe’deki sır ölümün ayrıntıları ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı

E-5 karayolu Maltepe mevkiinde sabah saatlerinde bir erkek cesedi bulundu. Polisin araştırmaları sonrasında sır ölümün nedeni ortaya çıktı.

E-5 karayolu Maltepe mevki'inde sabah saatlerinde orta refüjde bir erkek cesedi bulunmuş, polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatmıştı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, hayatını kaybeden Ferdi K.(21)’nın olay gecesinde yanında bulunan arkadaşı Emre U.(20), Kartal’da Yakacık Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada Emre U.’nun 4 yıllık arkadaşı Ferdi K.’yı çalıştığı iş yerinden alarak Kadıköy Moda’ya gittikleri ve burada bir miktar alkol aldıkları tespit edildi.

Kaza sonrası ölüme terk edip kaçmış

Ardından şahıslar gece saat 00.15 sıralarında Kartal’a gitmek üzere motosiklete binerek yola çıktılar. Motosikleti kullanan Emre U.’nun gidon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza meydana geldi. Ehliyetsiz ve alkollü olan Emre U.’nun korkarak arkadaşını kaza yerinde ölüme terk ederek kaçtığı anlaşıldı.

Öte yandan şahısların kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde motosikletin orta refüje çarptığı görülüyor.

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