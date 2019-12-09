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Muş'ta PKK'ya ağır darbe İçişleri Bakanlığı duyurdu

Demirören Haber Ajansı

İçişleri Bakanlığı, Muş kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri kategoride aranan Erdal Tekay olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Muş'ta jandarma tarafından gerçekleştirilen ve 2 gün süren operasyonda 5 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

300 bin TL ödülle aranıyordu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca 07-08 Aralık tarihlerinde yapılan ve iki gün süren operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden aramalarda 300 bin TL ödülle Gri kategoride aranan sözde Şenyayla sorumlusu 'Zinar Amed' kod adlı Erdal Tekay olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen diğer teröristin sözde Amed Eyalati Dorşin Gücü sorumlusu 'Ciwan Tolhildan' kod adlı Musa Kalkan olduğu belirlenmiştir" denildi.

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