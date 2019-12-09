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'Asker karısı gibi' diyen MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan görevden alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Asker karısı gibi ağlıyor" sözleri nedeniyle MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın görevinden alındığını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, asker eşleriyle ilgili açıklamaları nedeniyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın görevden alındığını açıkladı. 

Yazılı açıklama yapan Yalçın,  "MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan yapmış olduğu basın açıklaması sırasında kullanmış olduğu ifadeler sonucu halkımızı ve toplumumuzun farklı kesimlerini rahatsız eden sözleri nedeniyle il başkanlığı görevinden alınmıştır." ifadelerine yer verdi.

Kaya'yı eleştirirken gaf yaptı

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, geçtiğimiz günlerde İncirliova'nın İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya eleştirirken, "Maşallah asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleri büyük tepki çekmişti.

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