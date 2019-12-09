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Şırnak'tan acı haber! İdil ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 2 asker şehit oldu 7 asker yaralandı Haberin devamı.
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Şırnak'tan son dakika şehit haberi! EYP patladı şehitler ve yaralılar var

ŞIRNAK'ın İdil kırsalından bir son dakika şehit haberi geldi. İdil'de PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 2 asker şehit olurken 7 asker yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, İdil ile Midyat arasında bulunan Mağara köyü kırsalında meydana geldi. Güvenlik güçleri, arama- tarama faaliyeti sırasında, araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı fark etti. Askerler, güvenlik önlemi alıp, patlayıcıyı kontrollü imha etmeye çalışırken, yakın bölgede tuzaklı başka el yapımı patlayıcı infilak etti.

2 asker şehit oldu 7 asker yaralandı

Patlama sonucu 7 asker yaralandı, 2 asker şehit oldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, helikopterle alınıp, İdil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 

Valilikten açıklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İdil İlçe Jandarma Komutanlığınca, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığının sorumluluk alanındaki Sarıköy köyü sınırlarında bulunan Pisikayası Tepesi mevkisinde terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.

El yapımı patlayıcıya uzman ekiplerce müdahale sırasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi yaralandı. Açıklamada, terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

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