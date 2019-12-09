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Yılbaşı öncesi piyasaya sürülecek 455 litre sahte içki ele geçirildi

MERSİN’in Tarsus ilçesinde yeni yıl öncesi piyasaya sürülmeye hazırlanan 455 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Tarsus ilçesinde evde kaçak alkol üretimi yapıldığı istihbaratını aldı. Bunun üzerine Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte, Aliağa Mahallesi’ndeki belirlenen adrese baskın yapıldı.

S.T.’nin sahibi olduğu evde yapılan aramada 2 adet 200 litrelik varillerde 400 litre, 1 adet 30 litrelik bidonda 12.5 litre, 15 adet 2.5 litrelik pet şişelerde doldurulmuş 37.5 litre olmak üzere toplamda 450 litre sahte rakı ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak S.T., gözaltına alınırken, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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