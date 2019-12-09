A Leaf Cafe lezzetin yeni adresi Yeniköy'de
SARIYER Yeniköy'de kısa bir süre önce hizmete giren A Leaf Cafe; lezzetli yemekleriyle, sıcak ve samimi atmosferiyle bundan böyle sizlerle birlikte.
İstanbul, gerçekten çok hızlı bir şehir. Bomonti’den Moda‘ya, Bağdat Caddesi'nden Yeniköy‘den Nişantaşı‘na açılan restoranların hızına gerçekten yetişilmiyor. Yeni açılan mekanlara bir yenisi daha eklendi: A Leaf Cafe
A Leaf Cafe; kapılarını açtığı günden bu yana, küçük ama şirin ve huzur veren dekorasyonundan zengin menüsüne bir hayli ilgi çekiyor.
Mutlaka denemeniz gerekenler lezzetler
A Leaf Cafe'nin sahibi ve aynı zamanda işletmecisi olan Elif Aydar, kendi mutfağında hazırlayarak metal tabaklarda, özgün sunumlar ile servis ettiği lezzetler arasında mutlaka denemeniz gerekenler; dere otlu poğaça, mısırlı brokoli çorbası, muhammara, zeytinyağlı etli sarma dolma, çilekli mag
Lezzetleri tatmayı unutmayın
Güne güzel bir kahvaltıyla başlangıç yapmak, ya da öğle arası karnınızı doyurmak için ideal bir yer olan A Leaf Cafe'nin güler yüzlü çalışanlarının servis ettiği lezzetleri tatmayı unutmayın.
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Yeni yıla Hellooo! dememize günler kala, sizlere A Leaf Cafe’den güzel haberlerimiz var. Bu yıl da her yıl olduğu gibi, 31 aralık akşamlarını süsleyeceğiz. Bizlere 1 hafta öncesinden bilgi vermeniz yeterli olacaktır. İletişim için, sizleri profilimize bekliyoruz. 🎈🌲🍗🎊2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣
Yemeksepeti'ndeki yerini aldı
Kısa bir süre önce açılmasına rağmen evlere ve iş yerine paket servis imkanı sunan A Leaf Cafe'yi sosyal medya hesabından da takip edin. Dünya mutfağından birçok lezzeti sizlerle buluşturan A Leaf Cafe, Yemeksepeti'ndeki yerini aldı.