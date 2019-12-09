HABER /  GÜNCEL
ADV Esaslı Bankacılık

Çiplik kimlik dağıtımı Ocak'ta bitecek, bir de vergi eklenecek söylentisi

MERSİN’de ocak ayında çipli kimlik dağıtımı biteceği şeklindeki asılsız haberler, nüfus müdürlüklerinde yoğunluğa neden oldu.

Mersin kent merkezindeki 4 ilçesinin yanı sıra ile bağlı 9 ilçedeki nüfus müdürlüklerinde çipli kimlik yoğunluğu yaşanıyor. Ocak ayında çipli kimlik dağıtımı biteceği ve yeni kimlik alanlardan ek vergi alınacağı şeklinde kulaktan kulağa yayınlan haberler, yoğunluğu daha da artırırken nüfus müdürlüğü çalışanlarını da zor durumda bıraktı.

E-Nüfus Sendikası Genel Başkan Ali Kart, son günlerde nüfus müdürlüklerinde yaşanan aşırı yoğunluğun asılsız haberlerden kaynaklandığını belirterek, şunları söyledi:

-"Ocak ayında çipli kimlik dağıtımı biteceği şeklindeki haberler asılsızdır. Ayrıca vergi ekleneceği kesinlikle yalandır. Halkımızın bunu bilmesini istiyoruz. Çipli kimlik dağıtımı önümüzdeki yıllarda devam edecektir. Yeni kimlik çıkarana kadar ellerindeki kimlik geçerlidir. Kimliği çıkarmak isteyen vatandaşımız Alo 199’dan ya da randevu.nvi.gov.tr’den randevu alarak, ücretini PTT ya da bankaya yatırdıktan sonra, bir adet biometrik fotoğraf ile kurumumuza gelmesi yeterlidir".

Başkan Kart, vatandaşların kulaktan kulağa dolaşan yanlış bilgilere inanmamaları gerektiğini ifade ederek, "Nüfus Müdürlüğü çalışanlarımız canını dişine takarak hizmet vermektedir. Kimlik yoğunluğunu gidermek adına sendika olarak bazı önerilerimiz vardır. Örneğin İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerin çoğunda personel eksiğiyle hizmet vermekteyiz. Bunu karşılamak adına 3 bin personel talep ediyoruz. Emniyetten parmak izi verilerinin tamamının kurumumuza aktarılmasını bekliyoruz. Vatandaşımızdan ‘Ben daha önce parmak izi vermiştim emniyete’ diye şikayetler alıyoruz. Ayrıca olumlu yönde adımlar da vardır. Yabancıların göç idaresine devredilmesi olumlu yönde bir adımdır, teşekkür ediyoruz. Biz artık seçim dönemlerinde kimlik yönünde yayınlanan haberlerle gündeme gelmek istemiyoruz" diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin mesleğini seçti ABD polisi oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Emre Belözoğlu: Devre arasında arayıp sorguya çekiyor
Celal Şengör klasiği! Müslüman Türkleri aşağıladı sosyal medya ayağa kalktı
Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan NATO ve Yunanistan açıklaması
AK Parti'de değişim rüzgarı! 9 il 40 ilçe başkanı görevi bıraktı
Vatandaş dikkat! Paranız silinecek! Son gün 31 Aralık
Ahmet Çakar'dan bomba Arda Turan-Fatih Terim yorumu
ÖNCEKİ HABERLER
Yarıyıl tatili ne zaman MEB 2020 kaç gün tatil olacak?
Bir haftadan uzun süren ses kısıklığına dikkat!
Kars'ta 17 yaşındaki liseli kızı minibüsle kaçırmaya kalktılar!
İmar barışı ödemeleri için son 3 hafta
2020 trafik cezaları tam listesi ne kadar oldu?
Asılsız haberler nüfus müdürlüğü çalışanlarını isyan ettirdi
Yorumlar