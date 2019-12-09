Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan NATO ve Yunanistan açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Ve Yunanistan'la ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Akar, NATO için ''planlarını bloke etmek gibi bir niyetimiz yok'' diyen Akar, Libya Mutabakatı'yla ilgili Yunanistan'a tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) 'Editör Masası' programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "NATO'nun planlarını bloke etmek gibi bir niyetimiz yok fakat Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir plan yürümez." açıklamasında bulundu.Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Hakkımızı yedirtmeyiz

- (Libya Mutabakatı) Hiçbir komşumuza karşı değil, iki egemen ülke Libya ve Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin kollanması için yapılmıştır.

- (Libya anlaşması nedeniyle Yunanistan'la yaşanan gerilim üzerine) İyi diyalog istiyoruz ancak hakkımızı da yedirtmeyiz.

- (Libya'nın Atina Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi) Bir acizlik, zafiyet olduğunu değerlendiriyoruz. Sonucu etkilemeyecek. Bu konuda sükunet, sabır, akıl ve mantıkla olaylara yaklaşmayı, uluslararası hukuka uygunluğu tavsiye ediyoruz. Bu mutabakatın tamamen uluslararası hukuka uygun olduğunu altını çizerek belirtmek istiyorum.

NATO'nun planlarını bloke etmek gibi bir niyetimiz yok

- NATO'nun planlarını bloke etmek gibi bir niyetimiz yok. NATO ortamında ülkemizin hak ve menfaatlerine ilişkin birtakım iddialar ortaya koyduğumuzda bu, NATO'ya karşı bir tavır olarak algılanmamalı.

- Güney sınırlarımız NATO'nun da güney sınırları demektir. Dolayısıyla güney sınırlarımızı korurken bu NATO ve Avrupa'nın da güvenliği içindir.

YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur

- YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur. Bundan vazgeçmemiz söz konusu değildir. YPG teröristtir, bütün dünya bunu böyle bilecek.

- Planlarla alakalı sıkıntı bizimle ilgili değil. Biz sabırla bildiklerimizi anlatmaya devam edeceğiz.

YPG Kandil'in talimatları ile hareket ediyor

- Normal zekası olan herkes YPG'nin Kandil'in talimatları doğrultusunda hareket ettiğini anlıyor.

- Ne Türkiye'nin kendi hak ve hukukunun ne Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve hukukunun çiğnenmesine müsaade edeceğiz. Herhangi bir şekilde oldubittiye göz yummayacağız, izin vermeyeceğiz ve Türkiye'nin içinde olmadığı çözüm yollarının da hiçbir şekilde geçerli olmayacağını herkesin bilmesini istiyoruz.

F-35'in ortağıyız, müşterisi değiliz

- F-35'in ortağıyız, müşterisi değiliz ve ortak olarak bütün sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmiş durumdayız. Trump'ın da desteğiyle sorunun çözülmesini istiyoruz. Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını muhataplar da biliyor.

Tank Palet Fabrikası ile ilgili her şey şeffaf

- (Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikasıyla ilgili iddiaları) Gerekirse bilgi sunabiliriz. Burada gizli saklı bir şey yok. Her şey açık. Bir algı yarattılar, orada tank değil, tank paleti üretiliyor. Tank üretimi ayrı bir teknoloji, ayrı bir yatırım. Bu firma altıktan sonra 50 milyon dolar katkı sağlayacak fakat bunun dışında belki de bundan daha fazla oradaki fabrikanın her aşamada ihtiyaca uygun modernizasyonunu sağlayacak. Biz bu şekilde baktığımızda, bunun ihtiyacımızı karşılayacak en akıllı, en mantıklı, en makul yol olduğunu değerlendiriyoruz.