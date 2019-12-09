Suudi Arabistan'da bir ilk! Kadınlara erkeklerle aynı kapıdan geçme hakkı

SUUDİ ARABİSTAN'da kadınlar artık restoranlara erkeklerle aynı kapıdan girebilecek. Kadınlar ve erkekler için ayrı giriş kapıları bulundurmak zorunlu olmayacak.

Suudi Arabistan Belediyeler Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan açıklamada, artık bu konuda kararın işletme sahiplerine bırakılacağı belirtildi. Ülkede bugüne kadar restoranlarda iki ayrı giriş kapısı olması zorunluydu. Bu giriş kapılardan birini aileler ve kadınlar, diğerini ise erkekler kullanıyordu.

Kısıtlı sosyal reformlar gerçekleştiriliyor

Suudi Arabistan'da bir süredir çok sayıda restoranda ve kafede bu kuralın gevşetildiği gözlenmişti. Ülkede son dönemde bir yandan muhaliflere baskının arttığı, diğer yandan ise bir dizi sosyal reformun gerçekleştirildiği görülüyor.

Araç kullanmaları yasaktı

Suudi Arabistan'da bu yıl kadınlara yanlarında erkek olmadan araç kullanabilme ve pasaport alabilme izni verilmişti. Geçen yıla kadar Suudi kadınların araç kullanmaları yasaktı.

Aktivistler ise Suudi Arabistan'da hala kadınlara yönelik çok sayıda ayrımcı uygulama olduğunu, bazı kadın hakları savuncularının da gözaltına alındığını söylüyor.