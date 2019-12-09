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TIR TEM'de kamyona arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı

İSTANBUL TEM Otoyolu'da önündeki kamyona arkadan çarpan TIR sürücüsü aracında sıkışarak hayatını kaybederken kamyon sürücüsü ise yaralandı. 

Kaza TEM Otoyolu, Büyükçekmece mevkii Ankara istikametinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Bekir Yaprak yönetimindeki  TIR önünde seyreden Hilmi Kayahan’nın kullandığı kavanoz yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyon yol kenarına devrildi. Kayahan hafif şekilde yaralanırken, TIR sürücüsü Yaprak araç içinde sıkıştı.

Olayı güren diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı kamyon sürücüsünü hastaneye kaldırırken, TIR sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin olay yerine biraz geç geldiği iddiası

İtfaiye ekipleri sıkışarak hayatını kaybeden sürücüyü yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın arından çıkarabildi. Olayı haber alan kamyon sürücüsünün yakınları da kaza noktasına geldi. Olayı görerek yardıma koşan ve sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştığını anlatan bir vatandaş, ekiplerin olay yerine biraz geç geldiğini iddia etti.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik tek şeritten sağlandı. 

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