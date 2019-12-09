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Ahmet Hakan'dan tepki: Niye tenezzül ediyorsun Davutoğlu

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Şehir Üniversitesi ile ilgili yaptığı açıklamaları tepki göstererek "Yeni bir siyasi parti kurmak için harekete geçmiş lider, bunlara nasıl tenezzül eder anlamıyorum" diye yazdı.

Ahmet Davutoğlu’nun farklı bir siyasi kulvara girdiğini belirten Ahmet Hakan, “Durumu böyle olduğu halde bugün çıkmış iktidardan öncülük ettiği bir özel üniversiteye başbakanlığı döneminde sağlamış olduğu imtiyazın devam etmesini ve üniversitenin başına gelen hukuki ve mali sorunları halledivermesini talep ediyor” ifadelerini kullandı.

"Korunmayı beklemek, kayrılmayı istemek..."

Davutoğlu’ndan beklenen tutumun ‘diklenmesi’ olduğunu söyleyen Hakan sözlerini şöyle sürdürdü: Korunmayı beklemek, kayrılmayı istemek, ‘Ne olur yani bizim meseleyi çözseniz’ diye tutturmak, banka borcunun affedilmesini temenni etmek falan... Yeni bir siyasi parti kurmak için harekete geçmiş bir siyasi lider, bunlara nasıl tenezzül eder anlamıyorum.

Davutoğlu ne demişti?

Bir süredir İstanbul Şehir Üniversitesi hakkında yürütülen haksız kampanyanın, garezle bir eğitim kurumuna yapılan saldırıların ulaştığı aşama ibretlik bir hale gelmiştir. Her şeyden önce üniversite ile ilgili böyle bir kararın bir siyasi partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulunda alınmış olması hem üniversiteye yönelen husumetin altında yatan gerçek niyeti hem devlet düzenimizin gelmiş olduğu durumu bütün çıplaklığı ile ortaya koymaktadır. Aileleriyle birlikte 7000 öğrenciyi mağdur etme pahasına sergilenen bu öfkeye neyin sebep olduğunu, kimin nereye savrulduğunu, kamu kaynaklarının hangi amaçlarla nasıl kullanıldığını, ekonomik servet oluşturma bakımından kimlerin nasıl statü değiştirdiklerini milletimiz çok iyi bilmektedir.

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