CHP'li belediye kadına şiddet uygulayan personeli direkt işten çıkaracak

MERSİN Büyükşehir Belediyesi ile Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinde aile bireylerine şiddet uygulayan personellerin iş akdinin sona ereceği maddesi yer aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası arasında 3 yıl süreyle toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. ile Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Tic. ve San. A.Ş. bünyesinde çalışan yaklaşık 7 bin personeli ilgilendiriyor.

'Eşit işe eşit ücret' prensibi

Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli maddelerin yer aldığı sözleşmede, aile bireylerine şiddet uygulayan personellerin iş akdinin sona ereceği maddesi yer aldı. Sözleşmede, kadınlar ve erkekler arasında 'eşit işe eşit ücret' prensibi benimsendi. Personele yapılan sosyal yardımlara zam hükümlerinin yer aldığı sözleşmede, emekçilerin aileleriyle birlikte tiyatro ve sinema gibi aktivitelerde zaman geçirmelerini içeren maddelere de yer verildi.

Aile içi şiddete taviz yok

İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yaşanan tüm sorunlara rağmen, Mersin için özveriyle çalışan, emek veren tüm çalışanların haklarını gözettiklerini söyledi. Seçer konuşmasına şöyle devam etti: İşinin, ekmeğinin peşinde olan, emek veren çalışanlarımızın her zaman yanındayız. Olmayı da sürdüreceğiz. İmzaladığımız bu toplu iş sözleşmesi, Mersin'de ilk olma özelliği taşıyor. Hatta diğer belediyelere de örnek olacak hükümleri içeriyor. Örneğin, sözleşmemizdeki maddelerden bir tanesi aile içi şiddetle yakından ilgili. Ülkemizde son dönemde kadınlara ve çocuklara yönelen, aile içi şiddetin artış gösterdiği bir gerçek. Biz de bu gerçeği dikkate alarak, sözleşmemize bir madde koyduk.

Aile bireylerine şiddet uyguladığı tespit edilen personele hiç taviz göstermeden derhal onunla yolumuzu ayıracağız.

Umarım bu madde kadına, çocuğa yönelik şiddet konusunda caydırıcı bir hüküm olur. Bizler hiçbir şekilde şiddetin olmadığı bir dünyada hep birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Sözleşmemiz, tüm çalışanlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun.