Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz ve Aybüke Pusat çekişmesi! 3'lü aşk üçgeni
Furkan Andıç'ın Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz ile ayrılığı sonrası Aybüke Pusat ile yakınlaşması eski iki arkadaşı karşı karşıya getirdi.
Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç 9 ay önce ayrılmıştı. Furkan Andıç’ın ‘Her Yerde Sen’ dizisinde birlikte oynadığı Aybüke Pusat ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Bu iddilar üzerine ilk hamle Dilan Çiçek Deniz’den geldi ve Aybüke Pusat’ı takipten çıktı.
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Dilan Çiçek Deniz ile Aybüke Pusat, 2014’te katıldıkları Türkiye Güzellik Yarışması’nın kampında tanışıp yakın arkadaş oldular.
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Sonrasında oyunculuğu seçtikleri için aynı çevrelerde dolaşmaya başladılar. Dilan Çiçek Deniz bir dizi setinde tanıştığı Furkan Andıç ile bir yıl aşk yaşadı. Kasım 2018’de de ayrıldı.
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Furkan Andıç geçen haziranda ‘Her Yerde Sen’ dizisinde Aybüke Pusat ile oynamaya başladı.
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