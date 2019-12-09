Ahmet Hakan 'niye tenezzül ediyorsun' dedi Ahmet Davutoğlu'na yüklendi

Ahmet Hakan, Ahmet Davutoğlu'nun kurucuları arasında yer aldığı Şehir Üniversitesi için Abdullah Gül'ü araya sokarak torpil aramasına tepki gösterdi.

Kurucuları arasında olduğu Şehir Üniversitesi'ne kamu arazisini tapusuyla birikte bedelsiz devreden dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert eleştirileri gündemdeki yerini koruyor.

Davutoğlu'ndan birkaç kez 'malum zat' olarak bahseden Erdoğan, "Bunlar Halkbank'ı dolandırmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu, içlerinde eski-yeni cumhurbaşkanları ve başbakanların da bulunduğu halen hayatta olan siyasetçiler ve birinci derece yakınlarının siyasete girmeden önceki servetleri ile bugünkü servetlerininin araştırılması için komisyon kurulmasını talep etti.

NİYE TENEZZÜL EDİYORSUN DAVUTOĞLU?

Tartışmalara katılan Hürriyet'in tepesindeki isim Ahmet Hakan, partisini yakında açıklaması beklenen Davutoğlu'nun iktidardan yardım istemesini hatalı bularak eleştirilerini birbiri ardına sıralıyor:

"Öncülük ettiği bir özel üniversiteye başbakanlığı döneminde sağlamış olduğu imtiyazın devam etmesini ve üniversitenin başına gelen hukuki ve mali sorunları halledivermesini talep ediyor. “Borcumuzu yeniden yapılandırın, Halkbank parayı istemesin, hukuki sorunlarımızı çözün” falan diyor. Hatta ve hatta Abdullah Gül’ü araya sokup torpil arıyor.

Oysa bugünkü siyasi konumuna yakışacak tutum...

“Sizden bir şey istemiyorum. Sizden bir imtiyaz beklemiyorum. Ben öncülük ettiğim üniversitenin ekonomik sorunlarını çözerim” falan diye diklenmesidir.

İktidardan... Korunmayı beklemek, kayrılmayı istemek, “Ne olur yani bizim meseleyi çözseniz” diye tutturmak, banka borcunun affedilmesini temenni etmek falan... Yeni bir siyasi parti kurmak için harekete geçmiş bir siyasi lider, bunlara nasıl tenezzül eder anlamıyorum."

Şehir Üniversitesi tartışması nasıl başladı? Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası'nın, üniversiteye İstanbul Kartal'daki eski TEKEL arazisinin devriyle ilgili açtığı davalar zincirinde son olarak Danıştay, bedelsiz arazi devri gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı aldı. Üniversitenin bu araziyi ipotek gösterip Halkbank'tan kredi almış olması nedeniyle Halkbank, Danıştay'ın kararına da dayanarak önce üniversitenin kredi teminatlarını durdurdu sonra da tüm bankalardaki varlıklarına tedbir koydu.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu Haliç Kongre Merkezinde "Türkiye Sevdasıyla Yaşımız Hep 18" temasıyla düzenlen partisinin İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Şehir Üniversitesi ile ilgili tartışmalara değinerek şunları söylemişti:

"Bu Şehir Üniversitesi meselenin özellikle bir siyasi ayağında bizim olduğumuz, bir siyasi ayağında da malum zatın olduğu söyleniyor. Şunu çok açık ve net söylemek durumundayım. Her şeyden önce Şehir Üniversitesinin tahsisini Başbakanlığım döneminde yapan benim. Tahsisini yapan ben olduğuma göre, daha sonra malum zat Başbakan olunca bu tahsisi, Şehir Üniversitesine mülkiyet devrine dönüştürmüştür. Türkiye'de hiçbir üniversiteye tapu ile tapu devri, mülkiyet devri yoktur, olmamıştır. Bunlar dürüstlüğü kimseye bırakmıyor değil mi? Öksüz, yetimin hakkını kalkıp kurdukları üniversiteye tapu devri yapmak suretiyle, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun başkanı sıfatıyla bunu sağlıyor.

Peki bu nasıl doğruluk? Peki yanında kim var? Yine bir başka isim o da Sayın Babacan var. Onun da imzası var bu işin altında. Başka kim var? Mehmet Şimşek var. Başka kim var? O zaman Ulaştırma Bakanı olarak Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun içinde olan Feridun Bilgin var. Hani bunlar dürüsttü ya... Dürüstlüğü bunlar kimseye bırakmıyordu. Ben bunu niye anlatıyorum? Kimin ne olduğunu yaptıklarıyla öğrenin diye. Bitmedi ve bunlar Halk Bankasını da dolandırmaya çalışıyorlar. Halk Bankasından bunlar kredi talebinde bulunuyorlar. Halk Bankası bunlara ciddi bir kredi veriyor fakat ödeme planlarında maalesef bunlar Halk Bankasına ödemelerini yapmıyorlar. Tabii Halk Bankasına ödemelerini yapmayınca, banka da bu defa kendilerini sürekli olarak uyarıyor. Şu anda Halk Bankasına olan borçları aklımda kaldığı kadarıyla 417 milyon noktasında. Şimdi 'Yapılandıralım' diyorlar. 'Yapılandıralım' derken, neyi, nasıl yapılandıracaksın? Neymiş yaptıkları kampanya şu, 'Ya işte spor kulüplerinin borçları yapılandırılıyor da Şehir Üniversitesininki niye yapılandırılmıyor?' Ya sen Halk Bankasına teminat bile vermedin. Futbol kulüplerinin bütün tribünlerdeki gelirlerine, her şeyine banka el koyuyor. Senin neyine el koyacak? Yoksa Maltepe'de Tekel'e ait olan yer, yani zamanında benim tahsis ettiğim bu yeri bankaya teminat olarak göstermek suretiyle, bunu mu banka teminat olarak kabul edecek?"