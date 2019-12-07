Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş şehir üniversitesi açıklaması Abdullah Gül beni aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Üniversitesi meselesine ilişkin, "Halef selef olduğumuz cumhurbaşkanı aradı 'Arzu ederseniz bunu çözersiniz' dedi. Buranın hamisi Marmara Üniversitesidir. Biz ne oradaki öğrencilerin ne de akademisyenlerin düşmanıyız. Burada Halk Bankasının dolandırılması söz konusu" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Ahmet Davutoğlu'nun kurucuları arasında olduğu Şehir Üniversitesi'ne İstanbul Kartal'daki kamu arazisinin bedelsiz verilmesiyle ilgili tartışmalara katılan Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Şehir Üniversitesi ile ilgili Erdoğan, şunları söyledi:

Bunlar Halk Bankası'nı da dolandırmaya çalışıyorlar

"İstemezdim ama son dönemlerde telefonlarınıza da şu anda girdi mi? İstanbul’da bir şehir üniversitesi meselesi ortaya çıkardılar. Özellikle bir siyasi ayağında bizim olduğumuzu bir siyasi ayağında da malum zatın olduğu söylendi.

Malum zat başbakan olunca bu tahsisi şehir üniversitesine mülkiyet devrine dönüştürmüştür

Şunu çok açık söylemek durumundayım her şeyden önce şehir üniversitesinin tahsisi başbakanlığım döneminde yapan benim. Tahsisini yapan ben olduğuma göre daha sonra malum zat başbakan olunca bu tahsisi şehir üniversitesine mülkiyet devrine dönüştürmüştür.

Türkiye’de hiçbir üniversiteye tapu devri olmamıştır. Bunlar dürüstlüğü kimseye bırakmıyorlar değil mi. Öksüz yetimin hakkını kalkıp kurdukları üniversiteye tapu devri yapmak suretiyle bunu sağlıyor

Hani bunlar dürüsttü?

Bu nasıl doğruluk. Peki yanında kim var? Yine bir başka isim Sayın Babacan var. Mehmet Şimşek var. Başka kim var Feridun bilgin var. Hani bunlar dürüsttü ya? Dürüstlüğü bunlar kimseye bırakmıyordu?

Bunlar Halkbank'ı da dolandırmaya çalışıyorlar

Kimin ne olduğun yaptıklarıyla öğrenin diye anlatıyorum. Ve bunlar Halkbank'ı da dolandırmaya çalışıyorlar. Halkbank bunlara ciddi bir kredi veriyor faka ödeme planlarında bunlar Halkbank’a ödemeleri yapmıyorlar.

Ödemeyi yapmayınca Halkbank'a sürekli kendilerini uyarıyor. Borçları 417 milyon noktasında. Yapılandıralım diyorlar. Neyi nasıl yapılandıracaksın. Sen Halkbank'a teminat dahi vermedin. Futbol kulüplerinin bütün gelirlerine el koyuyor. Senin neyine el koyacak.

Bir başka alavere dalavere yapıyorlar. Alacağımız öğrencilerin yapacakları ödemeye el koyun. Sen daha mevcut kotanı doldurmamışsın.

Abdullah Gül telefonla aramış

Bizim halef selef olduğumuz cumhurbaşkanı aradı. “Siz bu işi arzu ederseniz halledersiniz” dedi. Kendisine dedim ki temenni ederdim ki siz benim yerimde olun.

Geçmişte bankaların nasıl battığını biliyoruz. Bizim dönemimizde bankaların hiçbiri kasayı boşaltmadı. Biz de kasayı boşaltamayız.

Ülker grubu buraya ciddi destekler verdi daha sonra çekildi. Buranın hamisi Marmara Üniversitesidir. Marmara Üniversitesi borçları ödesin diyorlar. YÖK de diyor ki siz de mütevelliyi bırakın. Onu da yapmıyorlar. Kardeşlerim tezgah başka. Biz ne oradaki öğrencilerimizin ne de akademisyenlerin düşmanıyız. Hiçbir vakıf üniversitesinde bunların yaptığı gibi bir uygulama yok.

Burada adeta Halkbank'ın dolandırılması söz konusu. Burası 2,5 milyar değerinde bir yer. Bunu bila bedel devrediyor. Böyle bir şey olabilir mi.

Hani dürüstsünüz? Dürüstlüğünüz bu ise bu ülke batmış. Allah bizi bu duruma düşürmesin. Bu konuyla ilgili kararlı bir şekilde adımlarımızı atmaya devam edeceğiz.

Bunlar ziyaret eden CHP'nin parti sözcüleri

Bu işi Danıştay’a müracaatını yapan da CHP’ye yakın olan mimar ve mühendisler odasıdır. Şu anda bunları ziyaret edenler kim CHP’nin parti sözcüleri genel başkan yardımcıları. Kimin eli kimi cebinde belli değil.