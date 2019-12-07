Ahmet Nur Çebi: UEFA'dan men cezası gelebilir

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ''TFF transfer için şu an bize izin vermiyor. Lisans kurulu bu bütçeyle transfer yapamazsınız diyor. Bu sınırlamayla karşı karşıyayız. UEFA'dan men cezası gelebilir.'' dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hayatta Beşiktaş Radyosu'na çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Kasamıza gelen 1 lira para yok.'' diyen Çebi, şu ifadeleri kullandı;

''Yöneticilerimizin katkılarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yeni bir finans formülü arıyoruz. Bu yoldan beraber çıkacağız. UEFA'ya gidememekse gidememek. Acı ama gerçek. Ben popülist konuşmuyorum. TFF'nin transfer için bize şu anda izin vermediğini açıklayan ben olayım. Lisans Kurulu, bu bütçeyle transfer yapamazsınız diyor. Bu sınırlamayla karşı karşıyayız.

''Ben de çok isterim ama o defterler kapandı''

Lisans kuruluyla biraz itişip kakışacağız gibi görülüyor. O yolu aşmamız gerekiyor. Aşarsak da 2 transfer yapmak istiyoruz. Aboubakar, Talisca, Cenk Tosun gündemde yok. Ben de çok isterim ama o defterler kapandı. Biz o maaşları ödeyemeyiz.

''Toptan anlamayan adam''

Talisca'da da hata yapıldı. Kulübe satın alma opsiyonu koyuyorsunuz ama futbolcuya koymuyorsunuz. Toptan anlamayan, yabancı dili olmayan, tüccarlığı olmayan, hukuk bilgisi olmayan bir arkadaşın neden transfer komitesi başkanı yapıldığını anlamıyorum."

"Eski başkan isteseydi bulurdu''

Çebi ayrıca, tribünlerin para alarak tezahürat yaptığı iddialarıyla ilgili olarak da, "Eski başkan isteseydi, bunları yapanları bulup, onlara sorarak bunun cevabını bulabilirdi. Ben kimsenin benim taraftarımı aşağılayacak şekilde hareket etmesini tasvip etmiyorum. Beşiktaş taraftarı dik bir taraftardır. Kimsenin parasını alıp olumsuz bir tezahürat yapmaz. Yaparsa içinden geldiği için yapmıştır. Birisi gelip, Beşiktaş taraftarına para verip tezahürat yaptırıyor derseniz, Beşiktaş taraftarına hakaret etmiş olursunuz" şeklinde konuştu.