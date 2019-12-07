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Şehit polis organlarıyla 6 hastaya umut olacak

Bursa’da görev başındayken şehit edilen polis memuru Alaattin Özdemir’in, organları bağışlandı.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybeden polis memuru Alaattin Özdemir’in ailesi ile hastanenin organ nakli koordinatörlüğü görüşme yaptı. Ailesi, şehit polisin organlarını bağışlama kararı aldı.

6 organını bağışladı 

Sağlık Bakanlığı Ulusal Koordinasyon Merkezi’nin yaptığı taramalar sonucunda, 44 yaşındaki polis memurunun akciğer, böbrek ve karaciğerin bekleyen 4 hastaya uyumlu olduğu tespit edildi.

Alaattin Özdemir’in böbrekleri Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde nakil olmayı bekleyen hastalara, karaciğeri Bursa Acıbadem Hastanesi’nde nakil olmayı bekleyen bir hastaya, akciğeri İstanbul Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakil olmayı bekleyen bir hastaya, korneaları ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde nakil olmayı bekleyen 2 hastaya nakledilecek.

Şehit polis memuru için ise yarın sabah, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki emniyet binasında resmi tören düzenlenecek.

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