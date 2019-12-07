Yaralı askerin sözlerini duyan sağlık personeli dondu kaldı

Suriye’de yürütülen Barış Pınarı Harekâtı'nda görevlendirilen Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü personeli, tanık oldukları olayları anlattı. Personelden Mustafa Erdem Ege, "Yaralı askerleri aldık. Askerimizin dediği tek kelime "lütfen parkamı yere serin ambulansın içerisi kan olmasın". Biz bunu duyunca donduk kaldık" dedi.

Suriye’de yürütülen Barış Pınarı Harekâtı operasyonuna destek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan hastanelerde görevlendirilmek üzere gönderilen Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı dört ekipten iki ekip görevlerini tamamlayarak Erzincan’a döndü.

1-7 Aralık Acil Sağlık Haftası etkinliklerinin kapanış programı kapsamında Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan sağlık çalışanlarına Vali Arslantaş tarafından başarı belgesi takdim edildi. Belgelerin takdiminden önce sağlık çalışanları Mustafa Erdem Ege ve Zeliha İnci Kaya harekât bölgesinde tanık oldukları duygusal anları paylaştılar.

"BİZ BUNU DOYUNCA DONDUK KALDIK"

Askeri konvoya saldırı anında yaşadıklarını anlatan Sağlık Personeli Mustafa Erdem Ege, “Operasyonların tam sıfır noktasında her gün üzerimizden mermiler geçti. Hastaneye hasta götürdük hastanenin bahçesine havan mermileri düştü. Gelmemize yakın askeri konvoya saldırıda bulundular. Saldırıda bir komutanın kolu kopmuştu. Orada çok üzülmüştük. Yaralı asker arkadaşlarımız vardı. Yaralı askerleri aldık. Askerimizin dediği tek kelime "lütfen parkamı yere serin ambulansın içerisi kan olmasın". Biz bunu duyunca donduk kaldık. Bunları yaşadık ama çok şükür Allah devletimize zeval vermesin. Ordumuz daima muzaffer olsun” dedi.

"İNSANLARIN TEK BİR DERDİ VAR, SADECE YAŞAMAK"

Tel Abyad’ta patlama sonrasında unutamadığı bir olayı anlatan sağlık personeli Zeliha İnci Kaya, “Biz Suruç’ta görev yaptık. Tel Abyad’ta bir patlama olmuştu oraya gittik. 8 yaşında bir çocuk getirdiler. Anne ve babasını kaybetmiş çocuk tek başınaydı. Şunu öğrendim ki gitmeden önce sığınmacı olan vatandaşlarımızın durumunu daha iyi anlıyorduk. Gerçekten gidip geldikten sonra daha da iyi anladım. İnsanların tek bir derdi var. Sadece yaşamak. Başka hiç bir şey istemiyorlar. Sadece yaşamak istiyorlar. Yani 18 yaşındaki bir çocuğun hayata tutunmaya çalışması beni etkiledi. Sadece bunları söyleyebileceğim” diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ OLMA İDDİASINI PERÇİNLEMİŞ OLACAĞIZ"

Türkiye ortalamasının yarısı kadar bir sürede vatandaşın çağrısına cevap verildiğini ifade eden Erzincan Valisi Ali Arslantaş, “Yapmış olduğunuz görev vatandaşımızın birincil kamu hizmeti olarak sağlık hizmeti olduğu bilinciyle yıl içerisinde 5 dakika 45 saniye gibi vakaya müdahale etme süresine ulaştığınız için tebrik ediyorum. Türkiye ortalamasının neredeyse yarısı kadar bir sürede ilimizde vatandaşımızın çağrısına cevap veriliyor. Ben bunu Erzincan Valisi olarak memnuniyetle gördüm. Önümüzdeki yıl dört istasyonumuzla Tercan tarafına yapacağımız iki, merkeze yapacağımız iki istasyonla bu süreyi çok daha aşağılara indirerek Türkiye’nin en iyisi olma iddiasını perçinlemiş olacağız” şeklinde konuştu.

"5 DAKİKA 45 SANİYEDE VAKAYA MÜDAHALE ETME SÜRESİNE ULAŞTIK"

Acil Sağlık Haftası kapsamında 2019 yılı değerlendirme sunumu yapan 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Uzman Doktor Yasin Bilgin, 5 dakika 45 saniye gibi bir sürede vakaya müdahale etme süresine ulaştıklarını söyledi. Erzincan 112 Komuta Kontrol kademesi hakkında bilgiler veren Başhekim Bilgin, “Kentselde 10 dakika kırsalda maksimum 30 dakika olmak şartıyla hastalarımıza müdahale ediyoruz. 5 dakika 45 saniye gibi bir sürede vakaya müdahale etme süresine ulaştık. Türkiye ortalamasının neredeyse yarısı kadar bir sürede ilimizde vatandaşımızın çağrısına cevap veriliyor. 12 doktor, 127 sağlık personeli, 11 idari personel, 37 ambulans sürücüsü olmak üzere 187 personelimiz bulunuyor. 50 panelvan, 6 kar paletli, 1 yoğun bakım, 2 UMKE aracı olmak kaydıyla 59 ambulansımız ile vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. 6’sı merkezde 9’u ilçelerde olmak üzere 15 aktif istasyonumuz var. 4 yeni istasyon daha planlanmış olup gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra hizmete açılacaktır. 16 bin 494 medikal, bin 875 trafik kazası, 74 iş kazası, 91 intihar, 37 yangın 857 diğer vakalar olmak üzere toplamda 19 bin 428 vakaya müdahale edilmiştir” ifadelerini kullandı.