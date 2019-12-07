AKbabalar neden parti kuruyor sanıyorsunuz? Fuat Uğur'dan günün AK Parti yazısı

Güngören'de tuvalet nöbeti tutturan kibir abidesi başkan yardımcısı Veysel İpekçi'yi kaleme alan Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, 2023 seçimlerinin zora girdiğini belirterek, "Durum ziyadesiyle ciddi! Akbabalar neden parti kuruyor sanıyorsunuz?" dedi.

Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi'nin, kendisini görünce ayağa kalkmayan şoföre tuvalet önünde oturma cezası vermesi konuşulmaya devam ediyor.

Skandal görüntülerin ardından istifa etmek zorunda kalan İpekçi'nin geçmişte Erdoğan aleyhine çok sayıda tweet attığı belirlendi. Dahası Başkan Bünyamin Demir ile yakın zamana kadar iş ortağı olduğu ortaya çıktı.

Tepki çeken bu olay köşe yazarlarının da gündemindeydi. Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, "AKbabalar neden parti kuruyor sanıyorsunuz?" başlıklı köşesinde İpekçi vakası üzerinden AK Parti'ye uyarılarda bulundu.

AK Parti'de İpekçi'lerden kaç tane daha var?

"AK Parti’de Veysel İpekçi’lerden kaç tane daha vardı?" diye soran Uğur, yanıtını da yine kendisi bu sözlerle verdi:

Sonra da birileri şaşırıyor “İstanbul’u, Ankara’yı niye kaybettik?

"Soru abes biliyorum. Çünkü vatandaş AK Parti içinde kibir abidesi gibi dolaşan, burnundan kıl aldırmayan, yeteneksiz ve kifayetsiz, muhteris ve sinsi olanları hayatın içinde görüyor, tanıyor, şikâyet ediyor ama o sessizlik duvarlarını aşamıyor, parti bürokrasisinin çelikten perdelerini bir türlü aralayıp derdini anlatamıyor. Sonra da birileri şaşırıyor “İstanbul’u, Ankara’yı niye kaybettik?” diye."

31 mart yerel seçimlerindeki oy kaybına değinen Uğur, "Genel seçimlerin nabzı, yerel yönetimlerin başarısı ya da başarısızlığına göre atar." ifadelerini kullandı.

Güngören örneğinin genele ilişkin ipucu verdiğini söyleyen Uğur, Erdoğan'ı yarı yolda bırakan siyasetçilerin yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, yazısına şöyle devam ediyor:

Durum ziyadesiyle ciddi

"Ne yazık ki bugün eleştirdiğim kimi siyasetçiler, bakanlar ve danışmanlar da onların önceleri yaptıklarının aynını tekrar ediyor. Çok iyi biliyorum ki bir süre sonra, onların da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş fotoğraflarını, aynen yukarıdaki gibi paylaşıp acı acı gülümseyeceğiz, ama iş işten geçmiş olacak.

Ben artık bu “Kör parmağım gözüne” olma hâlini, yani kimseyi tınmadan halka uzak, kibirli, şüpheli ve şaibeli isimleri ısrarla belli mevki-makamlara tayin etme ısrarını, Ekmeleddin İhsanoğlu’nu aday gösterdikten sonra homurdanan CHP tabanını, “Paşa paşa gidip oy vereceksiniz” diye atar yaparak azarlayan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutumuna benzetiyorum.

Eğer yalnızca bu tür vakalar ortaya çıktığında yapılan hataların farkına varılacak ama yine de halkın önüne duvarlar örülmeye devam edilecekse, 2023 seçimlerinde yandı gülüm keten helva. Çünkü halkın AK Parti’ye verdiği avans giderek tükeniyor. Sadece Cumhurbaşkanı’na, onun liderlik başarısına yönelik teveccühün ve sevginin yüzü suyu hürmetine uzatmalar oynanıyor.

Size bir şey söyleyeyim.

Durum ziyadesiyle ciddi!

Akbabalar neden parti kuruyor sanıyorsunuz?"