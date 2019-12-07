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PSG Galatasaray maçı öncesi bilet skandalı

Galatasaray'ın PSG ile çarşamba günü Fransa’da Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı maç öncesinde bilet skandalı yaşanıyor.

Galatasaray, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Fransa deplasmanında PSG'ye konuk olacak.

Le Parisien gazetesinin haberine göre; PSG 18 yıl önce 2001’de aynı statta oynanan maçta çıkan kavgalar nedeniyle Türk taraftarlara bilet vermekte zorluk çıkarıyor.

''İsmim Türk diye vermiyorlar''
Gazeteye konuşan Türk taraftarlar, “Önceden bilet istediğimde PSG hemen satıyordu. Şimdi ismim Türk diye vermiyorlar. Böyle rezalet olmaz” diye tepki gösterdiler.

500 koltuk boş bırakılacak
Bu arada bir Türk taraftarın da kombinesi iptal edildi. PSG, Galatasaray taraftarına ayrılan 2 bin 300 koltuğun misafir tribünle temas yaşanmaması için 500’ünün boş bırakılacağını açıkladı.

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