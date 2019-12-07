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Beşiktaş Lens'ten kurtulmak istiyor

Beşiktaş yönetimi, Jeremain Lens'e şu ana kadar alıcı çıkmamasından dolayı Hollandalı futbolcu için kiralık formülünü devreye soktu.

Beşiktaş yönetiminin, bonservisi ile göndererek hem gelir elde etmek hem de 2.3 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmak istediği Jeremain Lens'e şu ana kadar herhangi bir teklif gelmedi.

Kiralık formülü devreye girdi
Siyah-beyazlılar, bunun üzerine kiralama formülünü devreye soktu. Avrupa ve Arap Yarımadası'ndan bazı takımlarla temasa geçilirken oyuncunun menajerine de "Kulüp bulun, her türlü kolaylığı sağlarız" mesajı iletildi. 

Sözleşmesi 2022'de sona eriyor
2017'den bu yana Beşiktaş formasını giyen Hollandalı futbolcunun sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

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