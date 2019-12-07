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Dev kapışmada Inter ile Roma yenişemedi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftasının açılış maçında Inter, konuk ettiği Roma ile golsüz berabere kaldı.

Milano’daki Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanan müsabakanın ilk yarısında, iki takım da kontrollü hücumlarla birbirlerinin kalesinde gol aradı ancak devreye golsüz eşitlikle gidildi.

Maçın ikinci yarısında da hem Inter hem de Roma yakaladıkları gol şanslarını değerlendiremeyince mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi ve iki takım da 1'er puana razı oldu.

Bu sonuçla lider Inter puanını 38'e yükseltti ve en yakın takipçisi Juventus ile arasındaki puan farkını da 2'ye çıkardı. Ligde yarın oynanacak Lazio-Juventus maçında, siyah-beyazlı takım galip gelmesi durumunda, geçen hafta Inter’e kaptırdığı liderlik koltuğunu geri alacak.

Milano deplasmanından 1 puanla dönen başkent takımı ise puanını 29 yaparak, 4. sırada yer aldı.Roma kadrosunda bulunan Türk oyuncular Cengiz Ünder ile Mert Çetin, bu karşılaşmada görev almadı.

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