Anadolu Efes Baskonia'ya deplasmanda fark attı

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 12. haftasında deplasmanda İspanya'nın Kirolbet Baskonia Vitoria takımını 102-77 yendi ve liderliğini korudu.

Karşılaşmanın başından itibaren rakibine üstünlük kuran Anadolu Efes, bu sezon 3. kez 100'ün üzerinde sayı attı. Anadolu Efes'te Shane Larkin 24 sayıyla en skorer oyuncu oldu. Ayrıca Anadolu Efes'te 16 dakika 50 saniye oyunda kalan Sertaç Şanlı, 9 atışta yüzde yüz isabet oranıyla 18 sayı kaydetti.

Bu sonucun ardından Ergin Ataman'ın öğrencileri liderliğini sürdürdüğü THY Euroleague'deki 10. galibiyetini aldı.

Baskonia Vitoria ise 7. kez sahadan yenik ayrıldı.