NATO'da görüşmeler olumlu geçti! Türkiye harekete geçiyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Güvenli Bölge konusunda planın hazır olduğuna dikkat çekerek, NATO'da görüşmelerin olumlu geçtiğini kaydetti. Şubat ayında da bir görüşme gerçekleştirdikten sonra harekete geçileceğini duyurdu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik asgari ücret konusunda ise, "Eminim tüm taraflar herkes için faydalı olan bir noktada mutabakata varacaktır. Sürecin nasıl işleyeceği açıktır." ifadelerini kullandı.

Londra'da düzenlenen NATO toplantısının ardından Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayağının tozuyla AK Parti MKYK toplantısına başkanlık etti. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ömer Çelik’in sözlerinden satır başları:

''Almanya’da ARD televizyonu Atatürk’e dönük çirkin bir yayını söz konusu oldu. Atatürk’ü Hitler’e benzeten yayını şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Bunu kabul edilemez buluyoruz.

O yapılan yayının kesinlikle basın özgürlüğü ile ilgisi yoktur. Gereğinin yapılması için ilgili bakanlıklarımız faaliyete geçecektir. Oradaki vatandaşlarımız da gereken tepkiyi göstermektedir. Bu yayının temel değerlerimize yönelik tezahür etmemesi gerekir.

Atatürk ve Alevi vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmek üzere çirkin bir provokasyona imza atılıyor. Bu yayın kuruluşu derhal Atatürk’ün manevi şahsiyetinden ve milletimizden özür dilemelidir.''

Güngören’de tepki çeken görüntü

Hepimizi üzen bir olay yaşandı. Güngören belediyesinde bir başkan yardımcısının çirkin bir davranışı oldu. bu çirkin davranış biçimi hepimizi üzmüştür.

Enese sesleniyorum gözlerinden öpüyoruz seninle beraberiz sana yapılan çirkin davranışı kabul etmiyoruz bu belediye başkan yardımcısı görevden alınmıştır.

Hiçbir şekilde belediye meclis üyeliğinin devam etmesini de uygun bulmuyoruz.

Ceren Özdemir cinayeti

Ceren’i kaybederken hepimiz de insanlığımızdan bir parça kaybettik.

Hepimizi kahreden bir kayıp bu.

Bundan sonraki, süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olaya müdahil olmuştur. En ağır cezanın verilmesi içini bakanlığımız takiptedir.

En önemlisi kültürel ahlaki hassasiyetlerin daha güçlendirilmesi için şiddetin toplumun her alanında uzaklaştırılması özellikle kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için her türlü çalışmanın yapılması gerekiyor.

Ceren kardeşimizin sözüne bir atıfla, Ceren’in bu vasiyetine uyarak doğum gününe kutluyoruz, rahmetle anıyoruz. Sözün bittiği yer denebilecek bir noktadır.

Dörtlü zirve

Değerli arkadaşlar Londra'da Cumhurbaşkanımızın çalışma programı vardı. İkili görüşmeler de yaptı ama 4'lü zirve yine önem taşıyordu. Oradaki cami çok özel bir cami. Oradaki Müslümanlara hizmet edecek, hem Müslüman olmayanların ziyaret edebilecekleri bir yer.

Dörtlü Zirve'de kapsamlı bir şekilde Barış Pınarı Harekatı'nda müttefiklerin yanlış tepkileri masaya yatırılmıştır, göç konusu masaya yatırılmıştır. Güvenli Bölge ile ilgili planları Cumhurbaşkanımız bu liderlere iletildi. Önemli bir karar ise Dörtlü Zirve'nin düzenli bir şekilde yapılacak olması için alınan karardır. Şubat ayında 2. bir toplantı gerçekleşecek.

Macron da Türkiye'nin gücünün farkında

NATO'nun bundan sonra dünyadaki rolünün ne olacağı çerçevesinde gerçekleşti.

Doğu Kanadı, Güney Kanadı gibi kavramalara karşı çıkıyoruz. Güvenlik eşit derecede sağlanmalı. Böyle hiyerarşilere karşıyız. Herkes şunun farkında aslında. Türkiye'nin kendi için aldığı tedbirlerin NATO için de alınmış tedbirler olmasıdır. Türkiye'nin terörizmle mücadelesinin ilkelere dayalı bir mücadele olduğunu ifade ettik.

Fransa'nın eleştirileri vardı. Macron da Türkiye'nin gücünün farkındadır. Asıl sorgulanması gereken ülke Fransa'dır.

SORU CEVAP

Muhalefetin açık cezaevlerine geçişle ilgili KHK düzenlemesine ilişkin eleştirileri

Ne kadar ayıp bir şey. Her yasal düzenleme sonunda ortaya çıkan eylemleri o yasal düzenlemeye bağlarsanız kimse yasa çıkartamaz.

Böyle bir mantık silsilesi kurulması hastalıklı bir düşünceden başka bir şey olamaz.

Bu son olayla bir ilgisi yok.

KHK ile yapılan bir kereliğine yapılmış bir disiplin affıdır.

Sistem düzeyinde düzenlemeler yapılması zorunludur. Dünyanın her yerinde kapalı ve açık cezaevleri var.

Asgari ücret görüşmeleri

İşçi tarafı işveren tarafı yıllardır bir geleneği var buna karar veriyorlar. Kendi pozisyonlarını açıklayacaklar.

Bakanlığın tavrı da ortak bir nokta çıkartabilmek. Hiç kimsenin dediği tam olarak olmuyor.

Mutabakat olmasa nasıl bir süreç işleyeceği de açıktır.

Ak Parti’nin asgari ücretle ilgili bir rakamı var mı?

Biz ekonomik gündemlerle ilgili kendi çalışmamızı yapıyoruz. Ama bu, bakanlık işçi ve işverenler arasında gerçekleşecek bir konuş bir yaklaşım ortaya koymamız doğru olmaz.