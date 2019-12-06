HABER /  GÜNCEL

Milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme ve çakar hakkı

TBMM'de gece yarısı yapılan bir değişiklikle 600 milletvekilinin aracına trafikte geçiş üstünlüğü hakkı tanındı!

TBMM’de görüşülen torba yasa sabaha karşı 03.00 sıralarında kabul edildi. Görüşmeler sırasında tartışmalara neden olan geçiş üstünlüğü maddesi yeniden düzenlenerek Genel Kurul’dan geçti.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre sadece ambulans, itfaiye araçları, suç takibindeki güvenlik araçları ve koruması bulunan araçlar geçiş üstünlüğüne sahipken; geçiş üstünlüğünün sıralandığı maddenin kapsamına milletvekilleri de eklendi.

Milletvekili araçları kırmızı ışıkta geçebilecek, park yasağı gibi trafik kısıtlamalarına tabi olmayacak, çakar da takabilecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Irak'ta göstericilere ateş açıldı 7 kişi öldü
Rıdvan Dilmen: 'Fenerbahçe bağırınca yemedi galiba' derler
Bayraktar Akıncı TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştu
Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı golleri ve geniş özeti
Polise teslim olan teröristten Akar ve Soylu'ya suikast için keşif itirafı
ABD'de donanma üssüne silahlı saldırı 4 ölü 7 yaralı
ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanlığından Fransa'ya seyahat uyarısı
Türkiye'yi ziyaret eden AB heyeti ilişkilerin önemini vurguladı
Cevat Olçok'tan, Nihal Olçok'a 'Erdoğan'lı gönderme
Güngören Belediyesi'ndeki skandal olaya AK Parti'den ilk yorum
OPEC ve OPEC dışı ülkeler petrol üretimini azaltma kararı aldı
3 aylar başlangıcı ne zaman 2020 Diyanet
Yorumlar