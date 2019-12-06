Cevat Olçok'tan, Nihal Olçok'a 'Erdoğan'lı gönderme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiği bir kareyi paylaşarak soyadı tartışmalarıyla gündeme gelen Nihal Olçok'a adeta bir göndermede bulundu.

Bilindiği gibi Olçok ailesi, yazılı bir açıklama yaparak, "Olçok Ailesi olarak, Nihal Hanım'ın 'Olçok' soyadını kullanmasına rıza göstermediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" demişti. Nihal Olçok'un Ahmet Davutoğlu'nun yeni kurduğu partiye katılması bu açıklamanın yapılmasına neden olmuş ve aile duyduğu rahatsızlığı bu şekilde dile getirmişti.

Erol Olçok'un 15 Temmuz'da şehit olmasının ardından çocukları Cahar Şamil ve Emir Dursun vasiliğini amcaları Cevat Olçok almıştı. İşte o Cevat Olçok, bugün yaptığı paylaşımla bir kez daha 'Olçok' ailesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte olduğunun altını çizdi.

Olçok ailesinden yapılan yazılı açıklama şu şekildeydi:

"Şehit Erol Olçok, Nihal Hanım'la evliliğini 2013 yılında anlaşmalı boşanma ile sonlandırmış ve boşanma 04.09.2013 tarihli mahkeme kararıyla kesinleşmiştir. Çocukları şehit Abdullah Tayyip, Cahar Şamil ve Emir Dursun'un velayetini Erol Olçok almış, şehadetinden sonra çocukların vasisi amcaları Cevat Olçok olmuştur. Nihal Hanım, 30.11.2016 tarihine kadar kendi kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu kullanmıştır. Söz konusu tarihten itibaren mahkeme kararıyla tekrar Olçok soyadını kullanmaya başlamıştır. Olçok Ailesi bu mahkeme kararına, Cahar Şamil ve Emir Dursun'un manevi zarar görmemesi adına bugüne kadar herhangi bir itirazda bulunmamıştır.

"RIZA GÖSTERMEDİĞİMİZİ KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SUNARIZ"

Ancak Nihal Süleymanoğlu'nun kamuoyu ile paylaştığı kimi sözlü ve yazılı beyanları, bu açıklamayı gerekli kılmıştır. Bu beyanlar, Olçok Ailesi tarafından tasvip edilmemekte olup Olçok Ailesi'ni bağlamamakta ve şehit Erol Olçok'un hayattayken benimsediği değer ve ilkelerle ters düşmektedir. Söz konusu beyanlar, sadece Nihal Hanım'ın şahsi görüşlerinden ibarettir. Kamuoyundan bu hassasiyeti dikkate almalarını istirham ederiz. Nihal Hanım, kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu kullanarak şahsi görüşlerini ifade edebilir. Olçok Ailesi olarak, Nihal Hanım'ın 'Olçok' soyadını kullanmasına rıza göstermediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kim kiminle yürür, ona bakın siz

Erol Olçok’un kardeşi Cevat Olçok da, sosyal medya hesabından ailenin açıklamasını paylaşarak, "Kamuoyundan bu hassasiyeti dikkate almalarını istirham ederiz" demişti. Cevat Olçok bugün ise Intagram hesabından yaptığı paylaşımla aile olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız mesajı veren bir fotoğraf paylaşıp altına ise şu açıklamayı yazdı;

''İnsan vefadır,‬ ‪İnsan duruştur,‬ İnsan dünü unutmamaktır...‬ ‪“Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar. Haktan hakikatten yana bakın siz.”‬''