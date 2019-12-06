KİP, Altınordu Futbol Kulübü’nün “Centilmenlik Sponsoru” oldu. KİP, erkek modasında sahiplendiği “Centilmenlik” mottosunu Türkiye’nin köklü ve örnek futbol kulüplerinden Altınordu’nun, “İyi birey, İyi vatandaş, İyi futbolcu” yetiştirme felsefesiyle birleştirerek Türk futbol hayatına “centilmenlik” katacak.

KİP bu işbirliğiyle kısa zamanda dünya perakende cirosuna en büyük katkıyı sağlaması beklenen, 7/24 online yaşayan ve sosyal farkındalığı yüksek Z kuşağının favori markaları arasına girmeyi hedefliyor.

Erkeklere hayatın her anında stilleriyle kendilerini rahatça ifade edebilecekleri koleksiyonlar sunan KİP, Altınordu Futbol Kulübü’nün bir yıl süreyle “Centilmenlik Sponsoru” oldu.

KİP’in sahiplendiği erkeğin stilinden yaşam biçimine her alanda “Centilmenlik” mottosuyla; Altınordu Futbol Kulübü’nün “İyi birey, İyi vatandaş, İyi futbolcu” yetiştirme felsefesi iki markayı bu sponsorluk anlaşmasında buluşturdu. Sponsorluk çerçevesinde 2019-2020 sezonunda Altınordu Futbol Kulübü’nün oyuncuları ve teknik kadrosu KİP kombinleriyle kamuoyunun önüne çıkacak. Anlaşma çerçevesinde KİP, Altınordu Futbol Kulübü oyuncularına stillerinden kişisel bakıma bir centilmenin yaşam biçimini şekillendiren bir çok konuda özel eğitimler de verecek.

Sponsorluk anlaşması ile ilgili açıklama yapan Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan, Türkiye’de örnek bir futbol kulübü olarak tanınan ve ününü dünyaya taşıyan Altınordu Futbol Kulübü gençlerine “Centilmenlik Sponsoru” olmaktan dolayı

büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kuruluş hikayesi 1978’e uzanan ve Türkiye’nin ilk erkek moda markalarından biri olan KİP’in aynı zamanda erkeklerin hayatına değer kattığına dikkat çeken Doğan, “KİP, belki de erkeklerin ilk takım elbise ile tanışmalarını sağlamış adeta bir klasik. Köklü bir geçmişi olan, her yaptığı işi değerler üzerine kurgulayan; doğduğu topraklara yatırıma önem veren, dünyaya açılma hedefinde adım adım ilerleyen, erkeğin stilinden yaşam biçimine her alanda “centilmenlik” kavramını sahiplenen, felsefesi olan bir marka…

Altınordu Futbol Kulübü ile KİP; bu anlamda birbiriyle geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için yol arkadaşlığı yapabilecek, felsefeleri örtüşen, ilham verici bir işbirliğine imza attı. Altınordu Futbol Kulübü’nün kuruluş öyküsü, “İyi birey, İyi vatandaş, İyi futbolcu” yetiştirme felsefesi, gençlere, geleceğe yaptığı yatırımlar bizi çok heyecanlandırdı. Bu kulüpte oynayan, akademiye kabul edilen tüm sporcular sadece iyi futbol oynadıkları için burada değil; hayatın her alanında centilmenlikleriyle de öne çıkan bunu yaşam biçimi haline getiren bireyler” açıklamasını yaptı.

“Centilmenlik bizi biz yapan değerlerin en başında yer alıyor”

Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise KİP gibi önemli bir markayla yapılan iş birliğini çok önemsediğini vurgulayarak, “Altınordu Kulübü’ne yapılan her katkıyı, bu toprakların çocuklarını daha iyi yarınlara kavuşturmak için verilen destek olarak görüyoruz. Yalnız değiliz ve

şimdi artık daha cesaretliyiz” dedi.

Altınordu’nun “İyi birey, İyi vatandaş, İyi futbolcu” mottosunun en önemli değerlerinden birini centilmenliğin temsil ettiğinin altını çizen Özkan, “Bizi biz yapan değerlerin en başında centilmenlik yer alıyor. Centilmen insan; rakibine, taraftara, hakeme, futbol ailesinin tüm bireylerine, dünya üzerinde yaşayan her canlıya karşı sevgi ve saygı duygularını besler. Son dönemde önemini yitirmiş centilmenlik kavramına sahip çıkan KİP’e özel teşekkür etmek istiyorum” yorumu yaptı.

“Hasan Doğan bizim yol göstericimiz”

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve KİP’in yönetim kurulu başkanı rahmetli Hasan Doğan’ın kendisinde çok özel bir yeri olduğunu da sözlerine ekleyen Özkan, “Sayın Doğan, federasyon başkanlığı döneminde futbol öz kaynak sistemine büyük önem verdi ve bizim yol göstericimiz oldu. Yıllar önce aynı yöne doğru bakan iki kişinin yolları bu şekilde kesişmişti. Bize verdiği desteği hiçbir zaman unutmadık ve bu nedenle Metin Oktay Yerleşke’mizdeki binamıza kendisinin adını verdik. Kaderin, büyük saygı duyduğum Doğan Ailesi ile yollarımızı bir kez daha kesiştirmesinin mutluluğunu yaşıyorum. Türk çocukları adına, bu birlikteliğe katkı sağlayan herkese binlerce kez teşekkür ediyorum” dedi.

Geleceğe yatırım yapan, felsefesi olan iki köklü marka bir araya geldi

Grup olarak, ilkleri hayata geçirmeyi sevdiklerini ve özellikle geleceğe yönelik, yenilikçi, farkındalık sağlayan projelerin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan, “Türkiye genç bir nüfusa sahip ve dünyada perakende sektöründe orta vadede müşteri olarak en büyük payı alacak “Z kuşağının” çok duyarlı olduğu, sosyal farkındalık sağlayacak, onların kalplerine dokunacak işbirlikleri bizi çok heyecanlandırıyor. KİP markamızla uzun vadeli, geleceğe odaklı başarılara önem veriyoruz. Tıpkı Altınordu Futbol Kulübü gibi… İki marka arasındaki işbirliğinin ana motivasyonu da bu oldu” dedi.

2020 KİP’in yurt dışında büyüme yılı KİP’in geleceği doğru kurgulayarak globalleşme yolunda önemli adımlar atan güçlü bir marka olduğunu belirten Doğan, şöyle devam etti: “Bu yılı da sürdürülebilir ve karlı büyüme hedeflerimize uygun olarak %20 büyüme ile kapatmayı planlıyoruz. KİP’in 63’ü Türkiye’de olmak üzere 74 mağazası ve 100 satış noktası bulunuyor. 2019’da hedef coğrafyalarımız Orta Asya, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Balkanlar’da güçlü büyüme planlarımızın ilk adımlarını attığımız bir yıl yaşadık. Yurt dışı operasyonumuzu başlattığımız Romanya’da hizmete giren mağazamız ile KİP’e Doğu Avrupa’nın kapıları da açılmış oldu. Bu ülkede öncelikle derinleşerek büyümeyi ve orta vadede 8 mağaza açmayı planlıyoruz. Romanya’dan sonraki durağımız Ukrayna olacak. KİP’te 2020 yılını “yurt dışında büyüme yılı” ilan ettik. 2020’nin ilk yarısında Romanya, Kuzey Irak, Gürcistan, Azerbaycan gibi hedef coğrafyalarımızda 5 mağaza birden açacağız. Yılın ikinci yarısı için hedefimiz ise her ay bir yeni KİP mağazası açmak.”

“KİP’i güncelledik, Millennial’ların payı %50’yi aştı”

KİP’in köklü bir geçmişe sahip olmasının yanı sıra değişen moda, müşteri, teknoloji dinamiklerini doğru ve zamanında yorumlayan buna göre güncellenen bir marka olduğunu da aktaran Doğan, şunları söyledi: “KİP’in 41 yıllık geçmişinde çıkış noktası takım elbise ve klasik erkek giyim… Bu süreçte takım elbise ve cekette sahip olduğumuz tasarım, yenilikçi ürün ve kalıp geliştirme gücümüz, üretim know how’mızla her zaman çok iddialı ve öncü olduk. Bunun yanı sıra marka olarak değişen dinamikleri zamanında yorumlayarak; koleksiyon, mağazalarımız, iletişim ve teknoloji yatırımlarımız, müşteri deneyim alanlarımız, offline-online entegrasyonu açısından uzun süre önce aksiyonlarımızı almaya başladık. O zamanda karşımızda teknolojiyi ve interneti hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak gören hatta yataktan çıkmadan e-postalarına bakan, farklılaştırılmış ürün ve deneyim arayışında olan, sıradanlıktan uzak, değerlere önem veren, farkındalığı yüksek bir kuşak; Millennial müşteri vardı. Yaklaşık 5 yıl önce hayata geçirdiğimiz renovasyon süreciyle KİP’te büyük değişim yaşandı. Casual’ın payı koleksiyonlarımızın 3’te 2’sini kapsar duruma geldi. Traveller ile başlayan fonksiyonel fayda sağlayan yenilikçi ürünlerin ve marine gibi kapsül koleksiyonların yoğunluğu arttı. Mağaza konseptlerimiz yenilendi; daha dinamik, casual ürünleri ön plana çıkaran mimari tasarımlar uygulandı. Sezon boyu ulaşılabilir fiyat stratejimizi hayata geçirdik. Koleksiyon ve mağazalarda başlayan gençleşme sürecini pazarlama ve iletişime de taşıdık. Millennial’ların dijital dünyadaki varlığından hareketle iletişim ve pazarlama yatırımlarımızda dijitalin payı %70’lerin üzerine çıktı. Millennial müşteri ile etkileşimi artırmak için KİP Gentlemens Day, KİP Gentlemens Life, influencer işbirlikleri gibi yenilikçi dijital projeleri hayata geçirdik. Bu gençleşme sürecinde yaptığımız yatırımlar sayesinde KİP mağazalarına gelen Millennial olarak nitelendirilen 35 yaş altındaki müşterilerin payı 5 yıl önceki %28 seviyelerinden %50’nin üzerine çıktı”

“Z Kuşağı dünyayı daha iyi bir yer yapmak için çaba gösteren markaları tercih ediyor!”

KİP’in müşteri trafiğinde Millennial’larda elde edilen başarının memnuniyet verici olduğunu söyleyen Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan, şöyle

devam etti: “Şimdi sıra; heyecanın, özgürlüğün, başarının ve yaratıcılığın jenerasyonu olarak da tanımlanan Z kuşağında. Yeni dönemde zihnimizi biraz da; 2035 yılında dünya nüfusunun %75’ini oluşturması beklenen; genç olmalarının yanı sıra aynı zamanda dünya perakendesinde çok

önemli bir tüketici konumuna gelecek, önemli bir satın alma gücüne sahip, dijital çağa doğmuş, 7/24 online olan Z kuşağına yoracağız. Bu öyle bir kuşak ki; dijital olarak çok aktifler. Günde dört saatlerini video izleyerek geçiriyorlar. Emojilerle konuşuyorlar. Klasik bir ünlü ilgilerini çekmiyor

bunun yerine influencerları, youtuberları takip etmeyi tercih ediyor, deneyimlerine değer veriyorlar. Dijitalde sosyalleşiyorlar ve boş zamanlarının %74’ünde online mecralardalar. Online ve e-ticaret onlar için vazgeçilmez. Dünyayı daha iyi bir yer yapan ve bunun için çaba gösteren

markaları seviyorlar. Spor ve özellikle futbol içerikleri en çok ilgilerini çeken başlıklar arasında. İşte bu noktada; Türk futboluna “İyi birey, İyi vatandaş, İyi futbolcu” yetiştirme hedefiyle yola çıkmış; bu felsefeyle yetişmiş, bu toprakların gençlerinin yurt dışına açılmasını da sağlayan Altınordu Futbol Kulübü ile iş ortaklığı yapmak onların “değerler ortağı” olmak bizim gelecek hedeflerimizle çok iyi örtüştü. Altınordu Futbol Kulübü, genç yetenekleri altı yaşından itibaren keşfediyor ve ‘Geleceğin Yıldızları’nı yetiştiriyor. Altınordu ile yaptığımız işbirliği özellikle

dünyayı daha iyi bir yapmaya çaba gösteren markalara ilgi duyan Z kuşağının beklentilerini karşılama anlamında çok değerli. KİP markamız ile ilgili Z kuşağında önemli bir sosyal farkındalık

sağlayacağımıza inanıyoruz.”

“Online’da 9 ayda %60’ın üzerinde büyüdük”

Dijital bir dünyanın içine doğan ve internetin olmadığı bir dünyayı bilmeyen Z kuşağıyla etkileşimi artırmayı hedefleyen bir marka olarak “online”ın büyüme planları içindeki payının artmasının doğallığını da vurgulayan Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu

Üyesi Doğan, “Büyüme stratejimizde online çok hızlı ve güçlü bir ivmeye sahip. Dijital nesil hem dünya genelinde hem de Türkiye’de online için inanılmaz bir potansiyel oluşturuyor. KİP olarak www.kip.com.tr ile online mağazacılıkta yılın 9 ayında büyümemiz %60’ların üzerine çıktı. Online’ın grup olarak toplam ciromuz içindeki payının bu yıl sonu itibarıyla %5’e ulaşmasını planlıyoruz. Hedefimiz ise bu oranı 5 yıl içinde %15’e çıkarmak” dedi.