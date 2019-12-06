Hasta eşini sırtında hastaneye yetiştirdi! 'Yıl 2019 halimize bakın'

BİNGÖL'de eşini sırtında taşıyarak hastaneye götürmeye çalışan Ali Direk isimli vatandaş, yol yapılması için yetkililerden yardım istedi.

Bingöl’ün Adaklı ilçesinde yolu olmayan mahalleye bir de kar yağınca ulaşım tamamen kapandı. Belediye başkanı, yolun kardan dolayı yapılamadığını söyledi.

"2020 yılına gireceğiz, halimize bakın"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yol olmadığı için eşini karlı yolda sırtında taşıyan Ali Direk, “Bu devletin ayıbıdır, utanması lazım bu insanların. 2020 yılına gireceğiz, halimize bakın. Bizim belediye başkanımız utansın şimdi” diyerek yetkililere seslendi.

"Malzeme taşıdık ancak kar yağdı"

Adaklı Belediye Başkanı Zeki Işık ise yaptığı açıklamada yol yapım çalışmalarının her bölgede sona erdiğini ancak Direk ve ailesinin kaldığı Güngörsün mahallesindeki çalışmaların kar yağışı nedeniyle ertelendiğini söyledi. Direk ve ailesinin kaldığı evin o mahalledeki tek ev olduğunu belirten Işık, sözlerini şöyle tamamladı: Sonbahara doğru araç kiralayıp o tarafa malzeme taşıdık ancak kar yağdı. Kardan dolayı çalışmalarımız yarım kaldı. Tekrar kar yağmazsa pazartesi bu yola malzeme taşıyıp çalışmalarımızı başlatacağız.