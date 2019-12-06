Kadıköy'de otizmli çocuğa soyunma odasında dayak infial yarattı

Kadıköy'de 9 yaşındaki otizmli erkek çocuğu B.Ö.'nün ailesi, eğitimine ve tedavisine yardımcı olması için yaşam koçu Uğur D.'ye teslim edildi. Uğur D., çocuğu 30 Mayıs 2018 tarihinde Bostancı'da bulunan bir spor salonuna götürdü. Uğur D., B.Ö.'yü soyunma odasında darp etti.