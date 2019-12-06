HABER /  DÜNYA

Hollanda'da Türkiye kökenli kadın öldürüldü

Hollanda'da Türkiye kökenli bir kadın bıçaklanarak öldürüldü. Kadının kocası şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir süpermarketin fırın bölümünde çalışan Hafize Ş. perşembe sabahı evinde bıçaklanarak öldürüldü.
İhbar üzerine eve giden polis, 44 yaşındaki 2 çocuk annesi Hafize Ş.'nin cansız bedenini buldu.

Konyalı olan Hafize Ş.'nin ölümüyle ilgili olarak eşi Mesut Ş. gözaltına alındı.

Ailenin üst komşusu sabah erken saatlerde alt kattaki daireden bağırış sesleri geldiğini belirterek, sık sık kavga sesleri duyduklarını söyledi.

Ekim ayında da Hollanda'nin Lahey kentinde 39 yaşındaki Sezgül Yıldız adlı Türkiye kökenli kadın öldürülmüştü. Polisin olayla ilgili bir erkek zanlıyı gözaltına aldığı bildirildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Dünyaca ünlü medya danışmanı Cambridge Camisi'nde Müslüman oldu
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Libya tepkisi
Davutoğlu ilk kaybını verdi! Partinin kurucular kurulu üyesi İhsan Özkes istifa etti
Fatih Terim topun ağzında! Hayaller Paris gerçekler Tuzla
Berat Albayrak'tan dolar açıklaması! Dolara güvenenlerin...
Bakan Murat Kurum'dan termik santral açıklaması! Mevzuata uymazsa...
ÖNCEKİ HABERLER
Aile hekimi randevu alma MHRS yeni işlemi yapma-2019
TBMM Başkanı Şentop: "Eğitim harcamalarına 176 milyar lira ayırdık"
Hiç tespit edilememiş 300 FETÖ'cünün ismini verdi
2020 Hac fiyatları Diyanet kaç para oldu konaklama türene göre fiyatlar
Antalya'da PKK/KCK operasyonunda 29 şüpheli yakalandı
Asgari ücret 2020 ne kadar olacak sendikalar tahmini açıkladı
Yorumlar