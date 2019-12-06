Aralarında Türkiye de var! Lübnan'dan 7 ülkeye yardım çağrısı

Lübnan'da Müstakbel Hareketi lideri ve mevcut Başbakan Saad el-Hariri, Türkiye, Suudi Arabistan, Fransa, Rusya, ABD, Çin ve Mısır'dan gıda ve hammadde yardımı talebinde bulundu.

Hariri yardım talebini direkt olarak Türkiye, Suudi Arabistan, Fransa, Rusya, ABD, Çin ve Mısır'a ilettiğini ifade etti.

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim'de başlayan protestolar, kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.

Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.