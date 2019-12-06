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CAS'tan Chelsea'ye müjdeli haber

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Chelsea'nin transfer yasağını kaldırdı. Böylelikle İngiliz ekibinin Ocak ayı için transfer tahtası açılmış oldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde yapılan usulsüzlük sebebiyle FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı ve 970 bin Euro para cezasına çarptırılmıştı. 2019'un Şubat ayında başlayan cezası sebebiyle yaz dönemini transfer yapamadan geçiren mavilere CAS'tan müjdeli haber geldi.

CAS, Chelsea'nin transfer yasağına ilişkin yaptığı itirazın kabul edildiğini ve cezanın yarı yarıya indirildiğini açıkladı. Buna göre Londra ekibi, devre arası transfer döneminde istediği oyuncuyu kadrosuna katabilecek.

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