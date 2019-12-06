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Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely bir süre daha yok

Fenerbahçe Beko'nun Çek yıldızı Jan Vesely, bir süre takım antrenmanlarına katılamayacak.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın Çek oyuncusu Jan Vesely'ye "sağ diz lateral tibia platosunda stres reaksiyonu" teşhisi konuldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı bulunan Vesely'nin detaylı sağlık kontrollerinin gerçekleştirildiği belirtildi. 29 yaşındaki pivotun bu süreçte takım idmanlarına katılamayacağı ve kendisi için belirlenen özel rehabilitasyon sürecini takip edeceği duyuruldu.

Jan Vesely'nin sağlık durumundaki gelişmelerin her hafta düzenli olarak gözlemleneceği, buna göre oyuncunun takım idmanlarına başlayacağı tarihe karar verileceği açıklandı.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 8 maçta süre alan Jan Vesely, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise sadece bir karşılaşmada forma giydi.

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