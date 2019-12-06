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Yunanistan'dan skandal karar! Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı ile geçtiğimiz gün imzaladığı mutabakata Yunanistan dayanamadı. Libya Büyükelçisi'ni, sınır dışı ediyor.

Türkiye ile Libya arasında varılan Doğu Akdeniz mutabakat muhtırası Meclis Genel Kurulu'nda 293 oyla kabul edilmiş ve muhtıraya AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti destek vermişti.

Fakat bu mutabakat başta Yunanistan olmak üzere bazı ülkelerin hoşuna gitmedi. Bugün Yunanistan skandal bir karara imza attı. Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı ediyor.

Ülkeden ayrılması için 72 saati var

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'nın Yunanistan büyükelçisinin ülkeden gönderileceğini açıkladı.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını 'uluslararası hukukun ihlali' olarak nitelendiren Dendias, Libya büyükelçisi Mohamed Younis AB Menfi'nin ülkeden ayrılması için 72 saati olduğunu söyledi.

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