HABER /  MEDYA

Ahmet Hakan'a saldırı davasında 5 sanığa ceza

Demirören Haber Ajansı

HÜRRİYET Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a yönelik 2015 yılında evinin önündeki saldırıya ilişkin 7 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 5 sanık hakkında ayrı ayrı 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verdi.

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, gazeteci Ahmet Hakan'ın avukatları ile sanık avukatı katıldı. Başka suçtan tutuklu sanık Kamuran Ergin de cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

"Talimatla gerçekleşmiştir, örgütlü bir şekilde suç işlenmiştir"
Gazeteci Ahmet Hakan'ın avukatları, "2015 yılında müvekkilimiz televizyon programından çıktıktan sonra gece evinin önünde feci şekilde darp edildi. Bir burun ameliyatı gerçekleşti. Bu saldırı Yahya Kemal Gezen'in talimatıyla gerçekleşmiştir. Yahya Kemal Gezen, sanıkları koruyacağına dair vaat vermiştir. Sanıklar avukat görüşü yapmıştır. Dosyadaki delillerde mevcuttur bütün bunlar. Sanıklar organize olarak örgütlü bir şekilde bu suçu işlemişlerdir. Müvekkilimiz bir gazeteci olduğu için saldırıya uğramıştır. Sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep ediyoruz" şeklinde konuştular.

"Konuşma yapmak için gitmiştik"
Sanıklardan Kamuran Ergin ise SEGBİS'le yaptığı savunmasında, "Olay tarihinde Ahmet Hakan'ın yanına konuşma yapmak amacıyla gitmiştik. Ben Yahya Kemal Gezen'den herhangi bir talimat almadım. Ani gelişen bir olaydır " dedi.

Ayrı ayrı 2 yıl 2 ay 20 gün
Mahkeme kararını açıklayarak, sanıklar Nezih Özbirinci ve Soner Arık hakkında tüm suçlamalardan beraat kararı verdi. Mahkeme,  "Kasten yaralama", "Mala zarar verme", "Hakaret" suçlarından sanıklar Yahya Kemal Gezen, Uğur Adıyaman, Kamuran Ergin, Fuat Elmas, Ahmet Şengüler hakkında ayrı ayrı 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, aynı sanıkları 3'er bin TL adli para cezasına da çarptırdı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la ilgili olay sözler! Seks Partisi nerede?
TSK için üretilen 1 milyon lira değerindeki malzemeyi çaldılar MİT böyle paketledi
WhatsApp'ta 7 Aralık itibarıyla toplu mesaj atılamayacak
Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç Şırnak'ın istemedi yarı yolda Van'a nakledildi
Milli Eğitim Bakanlığı: Etek boyu ölçen okul müdürü açığa alındı
Diyanet eski başkanı Ali Bardakoğlu'na 5 yıldızlı otelin alkol sorusu
ÖNCEKİ HABERLER
Alexander Sörloth: Doğru zamanda doğru yerdeyim
Serebral palsi belirtileri neler erken belirtisi nasıl anlaşılır?
Mustafa Cengiz'den Diagne sorusuna ilginç yanıt
Mutfak düzeni nasıl olmalı dağınıklığın asıl nedeni bu!
Serebral palsi hastası görüntüsü nasıl olur Serebral palsi belirtileri neler?
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler
Yorumlar