Serebral palsi belirtileri neler erken belirtisi nasıl anlaşılır?

Serebral palsi nedir, belirtileri nasıl olur soruları araştırılıyor. Serebral palsi erken fetal döneminde ve 5 yaş arasındaki çocuklarda görünen beyin hasarıdır. Peki Serebral palsi neden olur, aileler çocuklarının Serebral palsi hastası olduğunu nasıl anlar, işte erken tanısı ve erken belirtileri.

Serebral palsi nedir, Serebral palsi hastaları nasıl görünür araştırmaları bugün gündemde. Serebral palsi hastalığı erken fetal dönemi ile 5 yaş arasında çocuklarda görülenen beyin hasarıdır. Peki serebral palsi nedir? Beyin gelci belirtileri ve tedavileri nelerdir? Serebral palsi tedavisi nasıl olur? Serebral palsi beyin felci için hangi bölüme gidilir?

Serebral palsi nedir tedavisi nasıl olur Serebral palsi beyin felci için hangi bölüme gidilir: Serebral palsi belirtileri neler? Serebral palsi (SP), erken fetal dönem ile beş yaş arasında meydana gelen beyin hasardır. Serebral palsinin etkileri hasarın derecesine ve bulunduğu yere bağlı olarak değişir. Peki serebral palsi nedir? Beyin gelci belirtileri ve tedavileri nelerdir? Serebral palsi tedavisi nasıl olur? Serebral palsi beyin felci için hangi bölüme gidilir?

Serebral palsi belirtileri neler: Serebral palsi (SP), erken fetal dönem ile beş yaş arasında meydana gelen beyin hasardır. Serebral palsinin etkileri hasarın derecesine ve bulunduğu yere bağlı olarak değişir. Peki serebral palsi nedir? Beyin gelci belirtileri ve tedavileri nelerdir? Serebral palsi tedavisi nasıl olur? Serebral palsi beyin felci için hangi bölüme gidilir?

Hareket bozuklukları ve kaslarda spastisite ile kendini belli eden bir hastalıktır. Serebral palsinin nedenleri arasında oksijen yetersizliği, enfeksiyonlar ve beyin malformasyonu nedeniyle oluşabilecek beyin hasarı sayılabilir. Belirtiler, fark edilmeyecek kadar hafif olabileceği gibi bir veya daha fazla uzuvda önemli hareket bozuklukları ve hareket edemeyecek kadar sert hale gelen eklemlere kadar uzanır. Serebral palsinin kesin bir tedavisi yoktur. Fakat fizyoterapi, konuşma terapisi, ergoterapi ve bazen ilaç tedavisi ya da cerrahi tedavi yöntemleri hastaların maksimum potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olabilir.

Serebral palsi neden olur: Serebral palsiye birçok farklı türde beyin malformasyonu veya hasarı neden olabilir ve bazen birden fazla nedenden kaynaklanabilir. Vakaların %15 ila 20'si doğumdan kısa bir süre önce, doğum sırasında ve kısa bir süre sonra ortaya çıkan sorunlardan kaynaklanır. Bu sorunlar doğum sırasında oksijen eksikliği, enfeksiyonlar ve beyin travmasıdır. Hamilelik sırasında geçirilen kızamıkçık, toksoplazma, zika virüsü veya sitomegalovirüs enfeksiyonları bazen serebral palsiye neden olur. Gen anormallikleri de beyinde yapısal bozukluklara neden olarak serebral palsiye yol açabilir.

Erken doğan prematüre bebekler bu bozukluğa karşı özellikle hassastır. Bu bebeklerde beynin bazı bölgelerinde bulunan kan damarları tam gelişmemiştir ve kolayca kanayarak hasara zemin hazırlar. Yenidoğan döneminde sarılığa yol açan kandaki yüksek bilirubin seviyeleri, kernikterus adı verilen beyin hasarına neden olabilir. Kernikterus serebral palsinin önemli nedenlerinden biridir. Yaşamın ilk iki yılında görülen menenjit, ağır sepsis, yaralanmalar ve ciddi dehidrasyon gibi sorunlar beyne zarar verebilir ve sonrasında beyin felcine neden olabilir. Bebeklik döneminde geçirilen trafik kazaları ya da düşme, sarsılma gibi sebeplerin neden olduğu travmalar serebral palsiye yol açabilir.

Serebral palsi belirtileri neler: Serebral palsi belirtileri hafif ila şiddetli arasında geniş bir yelpazede yer alır ve kişiden kişiye değişiklik gösterir. SP'li bazı insanlar yürümek ve oturmakta zorluk çekerken, diğerleri nesneleri kavrama ile ilgili sorunlar yaşayabilir. Belirtiler zamanla daha şiddetli hale gelebilir veya hafifleyebilir. Ayrıca, beynin etkilenen kısmına bağlı olarak farklı belirtiler görülür.

En sık görülen belirtiler aşağıda sıralanmıştır:

Yuvarlanma, tek başına oturma veya sürünme gibi motor beceri gelişiminde gecikmeler

Kas tonusunda aşırı sertlik ya da gevşeklik gibi değişiklikler

Konuşma gelişiminde gecikmeler ve konuşma zorluğu

Kaslarda spastisite adı verilen sertlik ve abartılı refleksler

Ataksi olarak adlandıran kas koordinasyonu zayıflığı

Titreme ve istemsiz hareketler

Sık sık düşme

Yutma problemleri

Vücudun bir tarafını tercih etme, örneğin nesneleri hep aynı elle tutma

Nöbet, zihinsel yetersizlik ve körlük gibi nörolojik problemler

Serebral palsili çoğu çocuk hastalıkla doğar, fakat aylar veya yıllar sonrasına kadar bir hastalık belirtisi göstermeyebilir. Belirtiler genellikle çocuk 3 veya 4 yaşına gelmeden önce ortaya çıkar.

Serebral palsi tedavisi nasıl yapılır, Serebral palsi için hangi bölüme gidilir?

Serebral palsinin kesin bir tedavisi yoktur. Tedavinin amacı sınırlamaları iyileştirmek ve komplikasyonları önlemektir. Serebral palsili çocuklar ve yetişkinler bir tıbbi bakım ekibiyle uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyarlar. Bu bakım ekibinde yer alan sağlık profesyonelleri aşağıda sıralanmıştır:

Çocuk doktoru: Tedavi planını yapar ve tıbbi bakımı denetler.

Pediatrik nörolog: Beyin ve sinir sistemi bozuklukları olan çocukların teşhis ve tedavisi için eğitilmiş doktordur. Serebral palsili çocukların bakım ve tedavisine dahil olabilir.

Ortopedist: Kas ve kemik bozukluklarını tedavi etmek için eğitilmiş uzman doktor olan ortopedist, kas sorunlarının teşhis ve tedavisinde yardımcı olur.

Fizyoterapist: Serebral palsili çocukların kaslarını güçlendirmelerine ve yürüme becerisini geliştirmelerine yardım eder.

Mesleki terapist (Ergoterapist): Çocuklara öz bakım becerilerini geliştirmek ve günlük aktivitelere yardımcı adaptif ürünleri kullanmayı öğretmek için destek sağlar.

Dil ve konuşma terapisti: Konuşma ve yutma problemleri çeken çocuklara destek eğitim verir.

Özel eğitim öğretmeni: Çocukların yaşlarına uygun davranışlar ve sosyal beceriler geliştirmesine yardımcı olur. Öğrenme güçlüğünü ele alır, eğitim ihtiyaçlarını belirler ve uygun eğitim kaynakları ile eğitim verir.

Serebral palsi tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım söz konusudur. İlaç tedavisi, fizyoterapi, uğraş terapisi (ergoterapi), konuşma terapisi, özel eğitim ve gerekli durumlarda botoks ya da cerrahi tedaviler uygulanır.