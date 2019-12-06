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Milli Eğitim Bakanlığı: Etek boyu ölçen okul müdürü açığa alındı

SİİRT'te Kurtalan Anadolu Lisesi müdür ve idarecilerinin, kız öğrencilerin etek ve pantolon boylarını ölçerek hakaret ettiği anlara ait ses kaydı ortaya çıktı. Okul müdürünün açığa alındığını duyuran Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını belirtti.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kurtalan Anadolu Lisesi Okul müdürü Fersende Karataş ve Melek Misal Ceylan'ın kız öğrencilerin etek ve pantolon boylarını ölçtüğünü, çocuklara psikolojik şiddet uyguladıklarını aktardı.

​Bir çok okulda benzer durumlar yaşandığını belirten Beştaş, "Okul ve yurt müdürü işlerinin ehli değildir ve derhal görevden alınmalıdır" dedi.

MEB soruşturma başlattı

Söz konusu paylaşımın sosyal medyada tepki görmesinin ardından harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı, okul müdürünün açığa alındığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde, okul müdürü tarafından bir öğrenciye 'psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği' iddiasıyla ilgili, bahse konu olan okul müdürü açığa alınmış olup konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

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