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Ahmet Hakan Davutoğlu'nu Ti'ye aldı: Partisinin ismi akla margarini getiriyor

Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin isminin "Bizim Parti" olarak düşünüldüğünü aktaran Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, partinin isminin akla margarini, kısaltıldığında da "Akla benzin istasyonunu getireceğini" söyledi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin ismine ilişkin Ahmet Hakan, "Neresinden tutsan elde kalıyor yani" ifadesini kullandı.

İnternethaber'in edindiği kulis bilgisi ile Türkiye Davutoğlu'nun kuracağı partinin isminin 'Bizim Parti' olacağını öğrenmişti.

Hafta sonuna kadar netleşecek

Ardından Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Davutoğlu'nun partisinin isim ve amblemine ilişkin öne çıkan görüşleri okuyucularına aktarmış nihai sonucun hafta sonuna kadar netleşeceğini açıklamıştı. Partinin amblemi olarak çınar yaprağı düşünüldüğünü aktaran Selvi, "Amblemin tek bir çınar ağacı, tek bir dal ve tek bir çınar yaprağından oluşacağı söyleniyor." ifadelerini kullanmış partinin ismi için de 3 isim üzerinde yoğunlaşıldığını aktarmıştı.

"Neresinden tutsan elde kalıyor yani"

"Bizim Parti" ara başlığıyla konuyu ele alan Ahmet Hakan'ın yazısı şöyle:

Ahmet Davutoğlu’nun partisinin adı “BİZİM PARTİ” olacakmış. Tam adı söylendiğinde... Akla margarini getirecek. Kısaltması söylendiğinde... Akla benzin istasyonunu getirecek. Neresinden tutsan elde kalıyor yani.

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