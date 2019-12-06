Süleyman Soylu: Ağrı'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ağrı'da Jandarma ve Emniyet'in ortak operasyonunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Soylu yaptığı açıklamadı, 'Ağrı'da Jandarma ve Emniyet'in ortak operasyonunda 3 teröristin etkisiz hale getirildi' dedi.

Soylu'nun operasyonla ilgili açıklamaları şöyle;

"Ağrı'da sabahtan beri yürüyen bir operasyon var. Başka bir yerden aldığımız bilgiyi değerlendirerek emniyet ile Jandarma Komutanlığımızın düzenlediği operasyonla 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Bunların hepsi kendine ait oluşturulan hakikaten gelişmiş takip yöntemleri, izleme yöntemleri, en önemlisi de analiz yöntemleriyle gerçekleşmektedir"