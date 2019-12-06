FETÖ'nün TSK yapılanmasına flaş operasyon: 47 astsubay hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik son dakika operasyon haberi geldi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 47 astsubay hakkında gözaltı kararı çıktı. 35'i gözaltına alındı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, 30'u aktif görevde 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 35'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, FETÖ/PDY ile irtibatı tespit edilen 30'u aktif toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, ankesörlü ve kontörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonlarda 35 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

İzmir merkezli operasyonda 36 gözaltı

Öte yandan İzmir merkezli 9 ilde gerçekleştirilen bir diğer operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.