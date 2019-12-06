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Paul Pogba, nasıl Müslüman olduğunu anlattı

Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, nasıl Müslüman olduğunu samimi ifadelerle anlattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Fransız yıldız futbolcu Paul Pogba, The Times'a konuştu.

Paul Pogba, arkadaşlarıyla dua ettiğini ve kendisini çok iyi hissetmesi üzerine Müslüman olmaya karar verdiğini vurgularken; İslamiyetin medyada yanlış tanıtıldığına dikkat çekti.
 
''Annem Müslüman olmasına rağmen ben Müslüman doğmadım''
"Müslüman olmak beni çok değiştirdi'' diyen Pogba, ''Hayatta bir şeyleri fark ettim. Belki de beni daha huzurlu bir insan yapıyor. Annem Müslüman olmasına rağmen ben Müslüman doğmadım. Ancak herkese saygı göstererek büyüdüm. İslamiyet, herkesin sandığı gibi terörizmle alakası yok. Medyada duyduğumuz şeyler çok başka. İslamiyet güzel bir şey. Tanımanız gerekiyor. İslamiyet, tüm insanlara ve her şeye saygıdır" ifadelerini kullandı.

''Kendimi birçok konuda sorguladım''
Çok sayıda Müslüman arkadaşının olduğunu belirten Fransız yıldız, ''Her zaman konuşurduk. Kendimi birçok konuda sorguladım. Sonra araştırma yapmaya başladım. Arkadaşlarımla bir kez dua ettik ve farklı şeyler hissettim. Kendimi gerçekten iyi hissettim. O günden beri devam ediyorum. Günde 5 kez ibadet etmek zorundasınız. Bu İslamiyet'in temellerinden biri.'' dedi.
 
"Daha iyi bir insan oldum"
İbadet etmenin sebebi af diliyorsun ve sağlığın, sahip olduğun her şey için şükrediyorsun. İslamiyet, gerçekten zihnimi açtı ve belki de beni daha iyi bir insan yaptı. Öbür dünya hakkında çok daha fazla düşünüyorsun." şeklinde konuştu.

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