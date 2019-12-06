Emmy Ödülü'nü alan ilk Türk Haluk Bilginer değilmiş! Bakın kimmiş

Haluk Bilginer’in Emmy ödülünü kazanmasının ardından kimsenin bilmediği bir gerçek ortaya çıktı. Tam 16 sene evvel Türkiye’ye ilk Emmy ödülünü getiren Hasan Şerefli konuştu.

Halûk Bilginer'in büyük bir başarıya imza atarak “En İyi Erkek Oyuncu” dalında Emmy ödülünü kazanması Türkiye'de büyük heyecan oluşturdu. Oyuncunun “Şahsiyet” dizisindeki performansıyla kazandığı mükâfat yükselişe geçen Türk dizi sektörünün göğsünü kabarttı.

2003 yılında ödüle layık görüldü

Çoğu insan kazanılanın Türkiye'nin ilk Emmy ödülü olduğunu zannetti ama ülkemize prestijli mükâfatı getiren ilk isim Hasan Şerefli'ydi... Şerefli'nin beraber çalıştığı sekiz araştırmacı ile çektiği “Parmaklıklar Arkasındaki Çocuklar” isimli dokümanter filmi, 2003 yılında “Belgesel Film ve Araştırma” dalında ödüle layık görülmüştü.

Sessiz sedasız Emmy ödülü alan Türk

O yıllarda ABD'de master öğrencisi olan Şerefli, galaya katılmak için kendilerinden istenen 450 doları ödeyemediği için ödül törenine katılamamıştı. İsmi gazetelerde “Sessiz sedasız, Emmy ödülü alan Türk...” diye geçmişti. Kendisine ulaştığımız Şerefli, şu an Amerika'da yaşıyor ve artık uluslararası ticaret yapıyor. Sorularımızı cevaplayan Hasan Şerefli, Bilginer'in ödül kazanmasının kendisini çok mutlu ettiğini kaydederek “Umarım ileride daha çok oyuncu, yönetmen ve araştırmacı, Emmy gibi ödülleri hak eder” diyor.

16 yıl önce kazanılan Emmy ödülü neden şimdiki kadar duyulmadı?

On altı sene evvel Emmy kazandığı filmin, küçük yaşlarda ıslahevlerine düşen çocukların dramını ele aldığını anlatan Şerefli “Bu filmle ödül alacağımızı hiç tahmin etmemiştim. Geceye katılamadığım için ödül ağır bir paket içerisinde evime kargoyla gönderdiler, koyacak yer bulamadım” diyor. Aldığı Emmy'nin Türkiye'de şu anki kadar rağbet görmemesini popüler kültürün baskınlığına bağlayan Şerefli “Yeniliğe açık değiliz. Benim de bir takdir beklentim olmadı açıkçası” şeklinde konuştu.

Yeni projelere imza atıyor

İş hayatına rağmen yeni dokümanter film projesi olduğunu söyleyen Şerefli “ABD'de öğretim görevlisi olan Levet Kurt ile birlikte dört-beş senedir Feza Gürsey'in hayatı üzerine çalışıyoruz. Gürsey, fizik ve matematikte bir dünya değeri olup Türkiye'de fazla bilinmeyen bir bilim adamı. 2020 yılında çekimleri tamamlamayı düşünüyorum” dedi.

Kaynak: Türkiye gazetesi