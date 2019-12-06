Cumhur İttifakı'na yeni bir parti mi katılıyor bomba iddia

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'yla ilgili çok öneli bir iddia konuşuluyor. AK Parti'den bir yetkili Cumhur İttifakı'na yeni bir partinin katılabileceğini açıkladı.

Yeni partiler, erken seçim gibi iddialar sürekli gündemi meşgul ederken Cumhur İttifakı ile ilgili bir gelişme yaşandığı öne sürüldü.

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre; yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren partili bir yetkili, "Hem partimizin hem de sayın Cumhurbaşkanımız çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızda Cumhur İttifakı'na yeni bir partinin dahil edilmesi fikri de gündeme geldi. Şu an için sadece bir düşünceden ibaret. İttifakımıza dahil edilebilecek herhangi bir partinin oy noktasında ne kadar katkısı olur, onu araştıracağız. Herhangi bir parti ile ittifak görüşmesi yapmış değiliz. Sadece bir fikir olarak masada duruyor" şeklinde konuştu.

Bahçeli Cumhur İttifakı'nın önemini çok iyi biliyor

İttifaka dahil edilebilecek üçüncü parti için MHP'nin tavrının ne olacağı ile ilgili de konuşan yetkili, "Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın önemini çok iyi biliyor. İttifakın yıpranmaması için özen gösteriyor. O yüzden sorun çıkaracağını düşünmüyorum" dedi.