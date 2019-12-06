HABER /  SPOR

Hocasından Cengiz Ünder'e ciddi uyarı

Anadolu Ajansı

Roma'nın Portekizli teknik direktörü Paulo Fonseca, ''Cengiz Ünder, kendisini geliştirmek zorunda. Hellas Verona karşısında çok iyi bir maç çıkarmadığı doğru" dedi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın Portekizli teknik direktörü Paulo Fonseca, ligde yarın lider Inter ile oynayacakları maçın iyi bir dönemde olduklarını göstermek için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Serie A’nın 15. haftasının açılış maçında yarın Milano'da Inter'e konuk olacak olan Roma’da teknik direktör Fonseca, bir basın toplantısı düzenledi.

Portekizli çalıştırıcı, Inter maçına yönelik, "Bu oynamak istediğimiz türden bir maç. İyi bir dönemde olduğumuzu göstermek için büyük bir fırsat." dedi.

Bir gazetecinin sakatlıktan yeni çıkan Cengiz Ünder'in son maçlardaki performansını sorması üzerine Fonseca, "Ünder, kendisini geliştirmek zorunda. Hellas Verona karşısında çok iyi bir maç çıkarmadığı doğru. Sakatlık geçirdi ama iyileşiyor. Taktiksel olarak da savunma yönlerinde gelişmeli." diye konuştu.

Ligde 37 puanla lider durumda bulunan Inter'in, 28 puanla 5. sırada olan Roma ile mücadelesi, TSİ 22.45'te başlayacak. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanlığına ilişkin kanun teklifi kabul edildi
Ermeni tasarısı ABD Senatosu'nda üçüncü kez engellendi
Beşiktaş 24 Erzincanspor Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'tan VAR açıklaması!
Libya mutabakatı Meclis'te kabul edildi
Temsilciler Meclisinden Trump'a soğuk duş: Azil maddelerini yazmaya başlayın
ÖNCEKİ HABERLER
Mesut Özil'li Arsenal kayıplarda
Trump: Suudi Arabistan'a 12 bin asker göndermeyeceğiz
Mustafa Sarıgül: Skor olarak istediğimizi alamadık
Beşiktaş Ortaköy'de bir erkeğin cansız bedeni bulundu
Erdoğan Kaya: İlk maçımda gol attığım için çok mutluyum
Hz. Ömer'in cuma günü okuduğu dilek duası kaç kere okunur?
Yorumlar