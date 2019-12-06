Cenk Tosun'un hocası Marco Silva kovuldu! İlk aday Vitor Pereira

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’da teknik direktör Marco Silva’nın görevine son verildi. Everton'da ilk aday Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira.

Portekizli teknik adamla yollarını ayırdığını açıklayan Everton, kısa süre içerisinde yeni bir teknik direktörle anlaşacaklarını açıkladı. Milli futbolcu Cenk Tosun’un da forma giydiği Everton, bu sezon istediği performansı gösteremedi.

Everton, teknik direktör Silva yönetiminde bu sezon ligde 15 maçta 14 puan toplayarak 18’inci sırada kendisine yer buldu.

İlk aday Pereira

İlk olarak İngiliz basınında Sky Sports’un gündeme getirdiği haberde Marco Silva'nın kovulması sonrası Vitor Pereira'nın ilk aday olduğu belirtildi. Everton’ın en büyük hissedarı Farhad Moshiri’nin özellikle Vitor Pereira’yı istediği aktarılıyor.





Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı

2015-16 sezonunda Süper Lig’de Fenerbahçe’yi çalıştıran Portekizli teknik adam, son olarak iki sezondur görev yaptığı Çin ekibi Shanghai SIPG ile ilk sezonunda Çin Süper Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı. 51 yaşındaki çalıştırıcı, yeni sezonu da Çin Süper Kupası’nı kazanarak açmıştı.