Beşiktaş 24 Erzincanspor Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Beşiktaş sahasında 3. Lig 1. Grup lideri Anagold 24 Erzincan’ı konuk etti. 595 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan siyah-beyazlılar, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve rövanş öncesi avantajı elde etti. Beşiktaş'ın gollerini Tyler Boyd, Erdoğan Kaya ve Umut Nayir kaydetti.

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Beşiktaş: 3 - 0 :24 Erzincanspor

84' GOOOLL!! Beşiktaş, Umut Nayir'in golüyle 3-0 öne geçti! Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Caner Erkin, duran topu paslaşarak kullandı. Tekrar topla buluşan Caner Erkin, ceza sahası içine uzun topu attı. Ceza sahası içinde bu topla buluşan Umut Nayir penaltı noktasının hemen önünde kaleci ile karşı karşıya kaldı ve kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu.

45' GOOOLL!! Beşiktaş, Erdoğan Kaya'nın golüyle skoru 2-0 yaptı! Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Muhayer Oktay, ceza sahası içine ortasını yaptı. Ön direğe yakın bölgede bu topa hareketlenen Erdoğan Kaya, kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

25' GOOOLL!! Beşiktaş, Tyler Boyd'un golüyle skoru 1-0'a taşıdı! Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Güven Yalçın, ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu topa hareketlenen Mohamed Elneny, altıpas önünden kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Süleyman Kasap, ayağı ile bu topu uzaklaştırmaya çalıştı ancak arka direkte bu topa hareketlenen Tyler Boyd kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.