GEÇMİŞE AÇILAN KAPI: PTT PUL MÜZESİ
Ankara’nın Ulus semtinde, 6 bin 500 metrekarelik alanıyla dünya çapında bir kültür merkezine dönüştürülerek 2013 yılında hizmete açılan PTT Pul Müzesi, tüm vatandaşları tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), geçmişten bugüne müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kargo, lojistik, sigortacılık ve bankacılık gibi pek çok farklı alanda yenilikçi çözümleriyle ülkesine hizmet eden PTT AŞ, kültürel ve sosyal çalışmalarıyla da adından söz ettiriyor. PTT AŞ, 2013 yılında hizmete açtığı PTT Pul Müzesi ile geçmişi günümüze taşıyarak 7’den 70’e herkesi tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. 1863 yılından günümüze kadar tedavüle çıkarılan 8 bin 375 pulun kronolojik olarak sergilendiği PTT Pul Müzesi'nde, Türk pullarının 155 yıllık tarihi geçmişi Atatürk, doğa, spor, taşıt, turizm, kültür varlıklarımız ve tarih olarak 7 farklı temada müzeye gelenlerin beğenisine sunuluyor.
179 yıllık ihtişamlı bir geçmişe sahip PTT'nin kuruluşundan bugüne kadar posta ve haberleşme alanında hizmetlerini sunarken kullandığı objelerin de yer aldığı PTT Pul Müzesi’nde dağıtıcı çantası, silah, damga ve mühür, telefon ve telgraf makineleri gibi yaklaşık 100 obje bulunuyor. "120 Pul Arşiv Çekmecesi"nde tematik konulardaki pulların resim baskı ve renk örneklerine de ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gösteriliyor.
Müzede ayrıca geçmişten bugüne posta dağıtıcılarının kullandığı 8 kıyafet, modellere giydirilmiş şekilde sergilenerek ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkarıyor. Eski dönemlerdeki PTT iş yerinin bir örneği olan "Nostalji PTT Bölümü" ise ziyaretçilerini geçmişe götürüyor. Üç boyutlu sinema ekranında posta ve haberleşme tarihini anlatan filmlerin gösterildiği müzede, Dünya Posta Birliği’ne üye 192 ülkenin pullarından örnekler de yer alıyor. Ayrıca Türkiye, İtalya, Brezilya, ABD, Mısır, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya, Avustralya, Hindistan ve KKTC pulları da dünyaca tanınan sembollerden oluşan maketlerle sergileniyor.
Filateli ve Sergi Salonu'nda yer alan pullar, "100 yıl" konulu dokunmatik masada sergileniyor. Bu bölümde 1900 yılından bugüne kadar dünyadaki önemli olayları simgeleyen pulların görsellerine ve bilgilerine yer veriliyor. Yine aynı bölümde "İstanbul'un Fethi’nin 500. Yılı" konulu pulun resim baskı ve renk örnekleriyle hikâyesi anlatılırken, filateli sözlüğü ile terimlerinin tanımlarına da yer veriliyor.
Çocuklara Özel Filateli Tanıtımı
Geçmişten bugüne taşıdığı sorumluluk bilinciyle geleceği şekillendirecek yeni nesillere de örnek olan PTT AŞ, PTT Pul Müzesi’nde çocuklar için de özel bir bölüm ayırdı. Müzeyi aileleri ile ziyaret eden çocuklar, ebeveynleri müzeyi gezerken Çocuk Kulübü’nde eğlenceli vakit geçirebilecek. Çocuk Kulübü’nde mektup ve filateliyi tanıtmak için filateli, eğlence kitapları, dokunmatik oyunlar ve çizgi film yer alıyor.
Tarihi Emlak ve Eytam Bankası binasının restore edilerek dönüştürülmesiyle yapılan PTT Pul Müzesi, resmi tatil günleri dışında her gün 09.00-17.00 saatlerinde ücretsiz gezilebiliyor.