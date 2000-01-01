GEÇMİŞE AÇILAN KAPI: PTT PUL MÜZESİ

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), geçmişten bugüne müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kargo, lojistik, sigortacılık ve bankacılık gibi pek çok farklı alanda yenilikçi çözümleriyle ülkesine hizmet eden PTT AŞ, kültürel ve sosyal çalışmalarıyla da adından söz ettiriyor. PTT AŞ, 2013 yılında hizmete açtığı PTT Pul Müzesi ile geçmişi günümüze taşıyarak 7’den 70’e herkesi tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. 1863 yılından günümüze kadar tedavüle çıkarılan 8 bin 375 pulun kronolojik olarak sergilendiği PTT Pul Müzesi'nde, Türk pullarının 155 yıllık tarihi geçmişi Atatürk, doğa, spor, taşıt, turizm, kültür varlıklarımız ve tarih olarak 7 farklı temada müzeye gelenlerin beğenisine sunuluyor.